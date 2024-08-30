台中狠夫妻虐到9月女嬰翻白眼 還反手賞巴掌打趴女童

台中蔡姓工人和張姓妻子育有2歲、9個月大2名女兒，2人僅因小孩哭鬧就痛毆猛搖晃，監視器更拍到蔡反手賞大女兒一巴掌，力道之大害女童跌倒，小女兒也遭毆到腦出血，蔡坦言生氣才打人，張還說「以為擦個藥就會好」，法院依傷害罪判蔡1年10月，張另案審理中，可上訴。

檢警調查，蔡男2024年5月10日晚上不滿小女兒哭鬧，圖手毆打她腿部2下，12日同樣不滿她想睡覺哭鬧，竟又朝她後腦勺、臉部及手腳痛毆一頓。

同月15日，蔡男和張姓妻子帶2名女兒入住旅館，又只因大女兒無法自行站立跌坐在地，竟失控朝她賞巴掌，進房後張女又對小女兒前後搖晃，造成女嬰接連遭毆、搖晃，導致意識模糊，送醫發現腦出血、多處受虐性腦傷。

檢方訊時，蔡男、張女均坦承，並有醫院診斷證明，另旅館人員也證稱，有目睹蔡以反手手掌毆打女兒，且他們當天11點要退房，2人卻不斷到櫃檯支付延長時間費用，但沒沒見到他們的2位女兒，直到下午3點張女抱著女嬰到櫃檯，看到她懷中女嬰已經翻白眼。

檢方也調閱旅館電梯監視器，發現蔡男左手朝大女兒賞巴掌，力道之大，使女童跌坐一旁，張女站在一旁也無動於衷，更無阻止、譴責先生之舉；另根據醫師鑑定、台灣兒科醫學會建議等，都認為女嬰腦傷不可能是自己摔落造成。

檢方也考量，蔡男自稱有吸食K他命、有欠債80多萬元，月收不固定，他是因為生氣才毆打大、小女兒，他情緒沒控管好，且打完小孩都沒帶去看醫生，張女甚至還說「想說只是瘀青，擦個藥就好好了。」

檢方認為，蔡、張明顯不將女兒傷勢當作一回事，甚至不認為打字女行為有何不妥，痛斥其為人父母不負責心態，令人髮指，起訴2人求重刑。

台中地院審酌，蔡男不顧女兒僅2歲、9個月大，竟接續毆打妨害其身心，更釀小女兒腦出血送醫緊急開顱手術，顯見親職能力嚴重不足，初期否認最終才坦承，依2個成年人故意對兒童犯傷害罪各判蔡4月、1年6月；張女部分另案審理中。

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