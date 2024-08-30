被控收中資做「侯康超車假民調」 記者、前教授判8月、4月

指傳媒記者林獻元涉嫌受中共福建省委員會指示、資助，找靜宜大學退休教授蘇雲華趁年初總統大選前做10波假民調，包括「侯康配首度超越賴蕭配」但實際毫無訪查或擅自在侯康支持度灌水，檢方依違反反滲透法起訴2人；台中地院今依違反總統副總統選罷法、公司法判林8月、蘇4月，可上訴。

台中地院今上午宣判，依違反公司法、總統副總統選罷法第90條第1項散布謠言或傳播不實之事，各判林獻元3月、6月，應執行8月，均得易科罰金，褫奪公權2年，另依共同犯總統副總統選罷法第90條第1項散布謠言或傳播不實之事，判蘇雲華4月，得易科罰金，褫奪公權1年。

全案經台中地檢署檢察官吳昇峰偵辦，經查林獻元（52歲）曾任台灣華報、指動傳媒記者，他因進修認識蘇雲華（62歲），林2023年4月20日受中共福建省下直屬的官媒邀約、招待，再找蘇一同赴廈門旅遊。

林回台後為方便以網路媒體名義，在台發布民調結果以取信中共官媒，以30萬元成立「指動新公司」、網路新聞平台「元丰傳媒」。

林並和蘇約定，以每波民調15萬元，一共10波，完成後會給他150萬元等酬勞，委託蘇2023年10月11日至2024年1月3日，預計發布10波「2024年中華民國總統大選民意調查」，為規避調查雙方還虛偽簽立「本合作為無償進行」，以及150萬元借據，佯稱林向蘇借款150萬元。

但檢方查出，蘇雲華不但沒有電訪、親自訪問，僅在各地火車站隨機拍照，或以面訪1人代表10多人甚至150人，佯稱有實際製作民調，並將6次假民調交由林在指傳媒、元丰傳媒及藍雀新傳媒網站發布，企圖誤導選民判斷，暗示藍綠選情緊繃、泛藍應棄保柯文哲等。

檢方發現，林拿假民調為方便向中共請款，自行將侯友宜支持度從21.00%調高至22.50%，並將賴清德支持度從28.22%，調降至26.72%，使賴侯2人支持度差距所小3%再發布至網媒。

此外，林獻元去年12月9日再將該民調侯康配支持度自30.33％調高至31.33％，並以通訊軟體傳給中共國台辦新聞局局長暨發言人陳斌華，陳也回「收到。」檢方統計，林至少收到中共匯款13萬元人民幣，而林曾答應10波民調完成後將給付蘇150萬元台幣，未料發布第9波時就遭查獲。