揪友詐領檢舉獎金判8年 台南查緝隊前分隊長不認罪...二審改輕判2年

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉嫌串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元後朋分花用，廖等人被訴貪汙等罪，一審被判8年，不服上訴，他全不認罪，質疑檢舉案遭報復。台南高分院上午宣判，改判廖2年，另4名人頭則改判1年至8月不等徒刑。

案發後，廖的4名友人均擔任秘密證人，全程未揭露其身分，而4名人頭檢舉人轉為秘密證人分獲減刑，分處4年、褫奪公權3年至10月不等徒刑，另許判1年，獲緩刑3年、支付公庫5萬元。而甲、乙、丙、丁這4名秘密證人在庭上僅認客觀上事實，但不認罪

一審判決指出，2014年6月初，甲男提供新北市林口區湖子路附近工廠倉庫涉嫌私藏未稅香菸情資，甲男經許應允下，請乙男出面擔任人頭檢舉人。由乙男配合許製作形式上是由乙男所檢舉不實筆錄。而該私菸經破獲查扣，函請核發檢舉獎金，新北市府審查人員於核發過程中察覺有異，原欲如數核撥檢舉獎金239萬5433元，決議暫停發放。

2014年6、7月間，廖、許已獲悉「海」字號漁船涉走私未稅菸品情資，廖同年10月30日前，透過甲男找人頭丙男出面擔任人頭檢舉人，並配合製作不實檢舉筆錄，廖嫌等人到南方澳漁港現勘後，發現另受監控「厚」字號漁船也涉走私，廖等3人再製作不實檢舉筆錄。

而二艘漁船遭查緝運輸私菸合計18萬3510包，函請核撥檢舉獎金。基隆市府財政處審查人員誤認有檢舉人實質檢舉查獲，核撥二案檢舉獎金72萬餘元、71萬餘元，並由丙男、甲男分受檢舉獎金。

廖偵辦上述兩案後，認「金」、「漁」及「裕」字號3艘漁船涉有接駁私菸之嫌，一行人又相約製作不實檢舉筆錄，廖指示不知情同事持該筆錄，2014年11月間向法院聲請核發搜索票獲准。

廖循線獲悉「春」字號漁船涉走私香菸，並與非本案情資的丁男製作不實檢舉筆錄，由廖持該筆錄聲請核發搜索票獲准。台南查緝隊於2015年3月21日，在該船上查獲私菸18萬包。廖嫌函請台中市府撥付檢舉獎金，致審查人員誤認該案經檢舉人檢舉查獲，如數核撥檢舉獎金104萬6400元。

此外，廖循線獲悉「益」字號、「億」字號漁船可能走私菸品入境，並進行偵查。廖嫌明知丁男並非情資提供者，仍與丁男製作不實檢舉筆錄，事後未查獲而作罷。

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