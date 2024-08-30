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基隆毒駕還欠房地稅共83萬 被查出建物交易有錢不理遭管收

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市邱姓男子因吸食毒品駕駛機車，遭裁罰9萬元不繳，另也積欠個人房屋土地交易所得稅及多件罰鍰，被移送宜蘭分署執行共欠83萬餘元。執行官追查財產流向，發現收毒駕裁處書後，還出售名下不動產以135萬元出賣第三人，所得價金未用於繳納罰鍰及欠稅，昨聲請管收獲准。

設籍基隆邱姓男子，民國108年8月28日在八堵隧道往基隆方向為警方查獲毒駕，基隆監理站依道路交通管理處罰條例裁罰9萬元罰鍰未繳納。被移送宜蘭分署後，多次對邱男核發扣押存款執行命令，但均扣押無著，經執行人員他戶籍地現場執行，亦無所獲。

邱另滯欠個人房屋土地交易所得稅及多件罰鍰，一併移送宜蘭分署執行，共要追繳83萬餘元。

執行官追查邱男財產流向，行政執行官李敘恆說，經鍥而不捨繼續調查邱男財產狀況，查到108年12月間，他親自簽收毒駕罰鍰裁處書後，不僅未繳納毒駕罰鍰，反於110年9月間以135萬元出售其名下基隆市南榮路的未辦保存登記建物。

執行官決定祭出管收手段，昨天詢問邱男135萬流向時，邱推稱建物是從他母親繼承，135萬元用於清償其母生前醫藥費與其他債務，

但執行官比對基隆市稅務局出具的房屋稅籍變更資料，發現建物實為邱姓男子自另一名陳姓女子處受贈取得，並非自其母處繼承取得；邱男無法提出任何證據，也拒提出可行清償方案。

執行官以邱男構成行政執行法第17條第6項第1款「顯有履行義務之可能，故不履行」、第3款「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，帶走邱男，向地院聲請管收獲准，送往看守所管收。

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基隆市邱姓男子因吸食毒品駕駛機車，遭裁罰9萬元不繳，另也積欠個人房屋土地交易所得稅及多件罰鍰，被移送宜蘭分署執行共欠83萬餘元，遭管收獲准。圖／宜蘭分署基隆辦公室提供
基隆市邱姓男子因吸食毒品駕駛機車，遭裁罰9萬元不繳，另也積欠個人房屋土地交易所得稅及多件罰鍰，被移送宜蘭分署執行共欠83萬餘元，遭管收獲准。圖／宜蘭分署基隆辦公室提供

基隆 毒駕 財產

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