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吊臂砸捷運車廂…市府中捷損失 興富發賠2.2億

聯合報／ 記者洪敬浤游振昇／台中報導

興富發文心愛悅建案去年5月10日發生吊臂砸中台中捷運車廂釀1死15傷。圖／報系資料照
興富發文心愛悅建案去年5月10日發生吊臂砸中台中捷運車廂釀1死15傷。圖／報系資料照
台中捷運去年5月發生建案吊臂砸入車廂重大事故，檢方昨對肇事業主興富發建設不起訴。台中交通局長葉昭甫說，台中捷運車廂、營運等相關損失，已與興富發建設仲裁和解，對方賠償中市府與中捷2.2億餘元，對地檢署起訴結果表示尊重。

葉昭甫說，事故發生後，捷運軌道、車廂損毀，加上營運損失等，初步調解未成立，後來經過仲裁，興富發須賠償2.1億餘元，另賠償台中捷運1264.7萬餘元。

在吊臂砸車廂事故中不幸身亡的靜宜大學法律系專任教師林淑雅，生前是名「人權鬥士」。針對起訴結果出爐，記者昨天詢問靜宜校方，校方表示，林淑雅老師家屬將司法問題交由律師處理，如有想法會透過律師對外表示相關意見。

林淑雅致力維護弱勢人權、重視原住民族文化，在林因為意外離世後，家屬捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，得獎學生每年可獲5萬元獎學金，期望藉此扶助表現優異的弱勢族群、原住民族。

林淑雅老師的父親，是台灣高等法院刑事庭退休法官、執業律師林勝木，他去年代表家屬捐贈獎學金。林勝木當時曾說，女兒自幼聰穎乖巧、事親至孝、兄弟姊妹相處融洽、謙沖有禮、熱愛教育、犧牲奉獻、關懷弱勢，獎學金成立的宗旨就是延續女兒的大愛精神。

台中捷運 林淑雅 車廂

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