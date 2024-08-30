台南3律師 涉洩密詐團

屏東地檢署。記者潘奕言／翻攝 陳姓、黃姓及唐姓三名律師涉嫌加入詐騙集團並洩密，屏東地檢署廿七日指揮調查站及警方，至三人住處及辦公處所搜索，查扣相關證物，訊後認為三人涉嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見；法院昨天裁定陳男收押禁見，黃、唐二人各以十五萬元及十萬元交保，限制住居。

經查，陳男及黃男分別為台南市中西區及東區律師事務所的主持律師，唐男則為陳男事務所的受雇律師。陳嫌加入詐騙集團後，負責處理集團旗下車手遭查緝後的法律相關事務，指派律師擔任落網車手的辯護人，監視其應訊過程，確保落網車手不會供出上游成員。

陳男取得落網車手的偵訊筆錄、是否遭羈押等資訊後，均轉給詐騙集團，由上游成員評估管控風險、調派人力及認列虧損，讓集團得以存續運作。