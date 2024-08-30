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軍官造假陸情資 供出共犯獲減刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

國防部軍事情報局上校蘇永玲（左）、中校蘇薪名（右黃衣者）。圖／聯合報系資料照片
國防部軍事情報局上校蘇永玲（左）、中校蘇薪名（右黃衣者）。圖／聯合報系資料照片
國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名涉嫌虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，五年間詐領至少千萬元獎金，一審依現役軍人犯貪汙等罪判蘇永玲七年、蘇薪名六年徒刑。案件上訴，台灣高等法院考量蘇永玲供出另案共犯，有情輕法重、情堪憫恕等情事，改判三年二月；蘇薪名改判五年徒刑。可上訴。

判決指出，蘇永玲負責大陸情報工作組織布建及情蒐任務，接受蘇薪名提供情資；蘇薪名二○一八年至二○二三年間上網購買、搜集大陸人民身分證，另蒐整、編撰大陸軍港軍艦船舶動態等資訊，提供蘇永玲陳報軍情局。

蘇薪名再以切換通訊軟體使用者帳號，一人分飾兩角，杜撰與陸籍人員聯繫不實對話紀錄，連同其自行蒐整資訊，由蘇永玲回報軍情局，共申報獎金六五四萬三七九三元、美金十四萬四八○○元；蘇永玲收受八十五萬九四五元，其餘一○一四萬四七二四元由蘇薪名收受。

檢方依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、行使公務員登載不實公文書及洗錢罪嫌起訴。蘇永玲認罪，稱信任蘇薪名確有情報人員存在沒提出懷疑，二○一九、二○二○年才知蘇薪名自行使用款項。

一審以二人擔任軍職近廿年，長年受國家栽培，利用職務上機會、情報工作監督查核不易等特性詐取財物，嚴重損及國家安全，敗壞軍紀；考量認錯並繳回犯罪所得，判蘇永玲七年徒刑，褫奪公權六年，判蘇薪名六年徒刑，褫奪公權五年，均沒收犯罪所得。

案件上訴，高院認為二人在密接時間多次利用職務上機會詐取財物，手法、侵害法益相同，應以接續犯論處一罪，一審以立案時間不同分論併罰不恰當；另蘇永玲供出另案共犯，應依法減刑，撤銷原判決。

公務員 情資

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