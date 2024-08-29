建案吊臂砸中捷1死15傷 興富發、齊裕公司不起訴原因曝
台中捷運去年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師林淑雅，台中地檢署依過失致死罪嫌起訴2名塔吊作業工人；另林的家屬也對興富發等3公司提告，檢方認定，興富發等3公司為「法人」，無刑法犯罪能力，偵結就3公司不起訴。
興富發文心愛悅31樓頂樓塔吊吊臂2023年5月10日中午由工人拆除，過程疑似鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂向下墜，砸中部分建物及捷運頂上的遮光罩，並卡在上方入侵軌道，造成捷運發車來不及反應迎面撞上嚴重毀損，造成1死15傷。
案發後檢方將現場工人、興富發等公司列被告，昨偵結依過失致死罪嫌起訴許姓、呂姓工人。另林淑雅的家屬有對興富發、齊裕及宇球等3間公司提告過失致死罪嫌。
檢方指出，刑法是以倫理道德為基礎建立的規範，論理與規定都就具倫理道德的「自然人」建構，而「法人」則是私法創設的組織體，雖在民法上有行為能力、侵權行為能力，但在刑法上，除特別法有明文處罰的兩罰規定外，因法人不具倫理與道德性，而不能成為刑法上適格的犯罪行為人。
檢方說，刑事訴訟法第255條第1項所稱的「其他法定事由」，是專指程序法上的法定理由，因此若被告為法人，則不得為刑事被告，依先程序後實體的原則，應依刑訴法第255條第1項為不起訴處分。
檢方查，富發、齊裕及宇球等3間公司都是法人組織，又刑法中關於過失致死、過失傷害等罪，並未設有處法人的規定，自無刑法上的犯罪能力，程序法上也無當事能力，偵結不起訴。
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