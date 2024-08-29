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興富發吊臂砸中捷1死15傷 台中捷運隨車員查無不法簽結

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中捷運去年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂釀1死15傷慘劇，死者為靜宜大學法律系專任教師林淑雅，台中地檢署偵查1年多，依過失致死起訴2名塔吊作業工人，興富發等公司均獲不起訴；另台中捷運公司葉姓隨車員一度列被告偵辦，因無告訴人、查無不法，檢方簽結。

興富發文心愛悅31樓頂樓塔吊吊臂2023年5月10日中午由工人拆除，過程疑似鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂向下墜，砸中部分建物及捷運頂上的遮光罩，並卡在上方入侵軌道，造成捷運發車來不及反應迎面撞上嚴重毀損，造成1死15傷。

案發後檢方將現場工人、興富發等公司列被告，昨偵結依過失致死罪嫌起訴許姓、呂姓工人，其餘興富發公司、齊裕公司及宇球公司均獲不起訴。

當時外界也疑問，吊臂砸到車廂後，為何行控中心無法立即反應，反而還讓列車正常行駛，才會一出豐樂公園站後就撞上卡在軌道的吊臂，質疑台中捷運恐怕慢板拍。

中檢也將當時車廂內的葉姓女隨車員列他字案被告偵訊，但經查後，認為葉員在捷運車廂內發生事故後，第一時間有按壓緊急鈴回報，同時也遵守捷運公司內部規則反應，等同「該做的事都做了」，認定她並無違反應注意而未注意的過失。

另外，死者家屬也並未對葉女或中捷行控中心的其他人員提告，全案經他字案簽結。

台中地檢署也在就2名工人涉嫌過失致死的起訴書中，建議相關單位有必要建立塔式起重機拆除作業指引，還有大眾捷運系統兩側禁建限建辦法。

中檢同樣建請中捷公司，應重新檢視緊急事故應變規定，以因應突發事故，維護社會大眾之交通安全。

興富發文心愛悅建案去年5月10日發生吊臂砸中台中捷運車廂釀1死15傷。圖／報系資料照
興富發文心愛悅建案去年5月10日發生吊臂砸中台中捷運車廂釀1死15傷。圖／報系資料照

台中捷運 工人 興富發

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