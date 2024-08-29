土開女董假信託真躲債 新北分署成功追稅1490萬

一名土地開發公司的王姓女負責人，因欠繳2012至2014年度綜合所得稅罰鍰1490萬餘元未清償，對行政執行署新北分署催繳置之不理，即便被管收仍一毛不拔拒不繳稅，所幸新北分署查出她假意將不動產信託給母親，事實上是為了躲債，因此與國稅局聯手提起確認不動產信託無效之訴，並聲請假處分，終於逼迫王女繳清欠稅。

新北分署指出，王女共欠繳綜合所得稅及罰鍰共計1899萬831元，經移送機關於2019年12間陸續移送執行，新北分署受理後，執行王女名下財產後受償408萬1104元，尚餘1490萬9727元未清償。

新北分署雖多次命王女提出清償方案，但王女都置之不理，進而查出王女名下基金、存款及保險等財產，均已移轉至父母名下或提領現金挪為他用，並將名下新北市三重區1戶房產及位於三重、土城、中和及淡水區共9筆土地，信託登記給母親。

2021年8月，新北分署向法院聲請管收王女獲准，但她在管收3個月期間仍一毛不拔。新北分署蒐集相關事證後發現，王女將不動產信託給母親，原始目的是曾遭法院判處損害債權罪確定在案，避免遭民事債權人強制執行，並無信託真意。

最後，新北分署使出殺手鐧，與移送機關國稅局聯手提告，同時避免王女將信託不動產移轉過戶，向法院聲請假處分獲准，王女擔心信託房地日後遭塗銷信託登記強制執行，終於願意在今年8月一次繳清所有欠稅。