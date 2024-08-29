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土開女董假信託真躲債 新北分署成功追稅1490萬

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名土地開發公司的王姓女負責人，因欠繳2012至2014年度綜合所得稅罰鍰1490萬餘元未清償，對行政執行署新北分署催繳置之不理，即便被管收仍一毛不拔拒不繳稅，所幸新北分署查出她假意將不動產信託給母親，事實上是為了躲債，因此與國稅局聯手提起確認不動產信託無效之訴，並聲請假處分，終於逼迫王女繳清欠稅。

新北分署指出，王女共欠繳綜合所得稅及罰鍰共計1899萬831元，經移送機關於2019年12間陸續移送執行，新北分署受理後，執行王女名下財產後受償408萬1104元，尚餘1490萬9727元未清償。

新北分署雖多次命王女提出清償方案，但王女都置之不理，進而查出王女名下基金、存款及保險等財產，均已移轉至父母名下或提領現金挪為他用，並將名下新北市三重區1戶房產及位於三重、土城、中和及淡水區共9筆土地，信託登記給母親。

2021年8月，新北分署向法院聲請管收王女獲准，但她在管收3個月期間仍一毛不拔。新北分署蒐集相關事證後發現，王女將不動產信託給母親，原始目的是曾遭法院判處損害債權罪確定在案，避免遭民事債權人強制執行，並無信託真意。

最後，新北分署使出殺手鐧，與移送機關國稅局聯手提告，同時避免王女將信託不動產移轉過戶，向法院聲請假處分獲准，王女擔心信託房地日後遭塗銷信託登記強制執行，終於願意在今年8月一次繳清所有欠稅。

一名土地開發公司王姓女負責人，因欠繳綜合所得稅罰鍰1490萬餘元未清償，行政執行署新北分署與國稅局聯手對其提起確認不動產信託為通謀虛偽意思表示無效民事訴訟及假處分，成功逼迫王女繳清欠稅。圖／新北分署提供
一名土地開發公司王姓女負責人，因欠繳綜合所得稅罰鍰1490萬餘元未清償，行政執行署新北分署與國稅局聯手對其提起確認不動產信託為通謀虛偽意思表示無效民事訴訟及假處分，成功逼迫王女繳清欠稅。圖／新北分署提供

信託 債務 稅金

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