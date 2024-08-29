吊臂砸中捷1死10傷起訴 靜宜老師林淑雅遺愛設紀念獎學金已滿1年

台中捷運去年5月10日被興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂，釀1死10傷慘劇，死者是靜宜大學法律系專任教師林淑雅也是人權鬥士，台中地檢署依過失致死罪嫌起訴2名吊車工人，其餘興富發、齊裕營造等公司均獲不起訴；記者今天詢問靜宜校方，校方表示，林淑雅老師家屬將司法問題交由律師處理，如有想法會透過律師對外表示相關意見。

去年5月中捷死傷事故，死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她遺愛人間，家屬後來捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，她父母和家屬共同參與捐贈典禮，期望藉此扶助表現優異的弱勢族群、原住民族。

一生致力維護弱勢人權、重視原住民族文化的靜宜大學法律系助理教授林淑雅老師，去年5月因一場公安意外離世。家屬設立「林淑雅老師紀念獎學金」，得獎學生每年可獲5萬元獎學金，靜宜大學在教師節的前夕舉辦捐贈儀式，更具緬懷林淑雅老師的深刻意義。

林淑雅老師的父親，是台灣高等法院刑事庭退休法官、執業律師林勝木，他代表家屬捐贈獎學金並感謝社會大眾及靜宜大學的協助與關心。林父表示，女兒自幼聰穎乖巧、事親至孝、兄弟姊妹相處融洽、謙沖有禮、熱愛教育、犧牲奉獻、關懷弱勢，獎學金成立的宗旨就是延續女兒的大愛精神。

林淑雅老師的胞兄，現為清華大學經濟系教授，也是靜宜大學前校務顧問林世昌表示，妹妹林淑雅一生為人權、公益奔走，念茲在茲的都是原住民族、弱勢團體、環保、永續以及人權理念，藉由「林淑雅老師紀念獎學金」的成立，讓妹妹所播下的種子，逐漸發芽、成長茁壯成一個個具有利他精神的社會中堅。

他致詞中也透露，捐贈儀式當天正是父親的生日，體貼善良的妹妹或許在天之靈藉此機會祝福摯愛的父親生日快樂。