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到監理站驗車竟掛偽造車牌 豐原監理站識破、警方法辦
豐原監理站車輛檢驗線查獲代辦業者竟開懸掛偽造號牌車輛辦理遺損換牌檢驗，監理站檢驗人員察覺該車牌和真的號牌相比，顏色過白且邊框明顯有差異，請駕駛拆下車牌供查驗，研判車牌是偽造，通報台中市警局豐原分局豐東派出所處理，警方依規定偵辦並通知車主到案說明，另依道路交通管理處罰條例，車輛當場移置保管及扣繳其牌照。
本月27日下午豐原監理站查獲偽造車牌，監理站長朱豐誠表示，近來民眾涉險購買偽造號牌行駛道路事件層出不窮，如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路等情事，使用者將依道路交通管理處罰條例處3600元以上1萬800元以下罰鍰，另製造、販售、使用者將違反刑法偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
豐原監理站強調，使用偽造號牌案件，監理機關已透過跨機關合作建立查緝機制，監理機關也透過員工教育訓練方式加強對號牌真偽辨識，杜絕不法情事發生。
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