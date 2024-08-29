高雄大樹後備幹部詐38萬拿去付餐費 承辦員假帳做5年自首揭弊

高雄大樹區後備輔導中心3名前後任主任、王姓秘書及吳姓聯絡員，涉嫌以不實單據請領動員整備費，前後詐得約38萬餘元，後來吳男諮詢法律界友人，發現自己恐觸犯貪汙重罪，跑去向地檢署自首揭弊，橋頭地院審理後，王男等人被依利用職務機會詐取財物罪判刑1年2月至2年，均宣告緩刑，吳男因自首，雖有罪但免刑。

全台各縣市行政區都設有後備輔導中心，主要以辦理後備軍人組織、宣傳、安全及召訓、防災、聯絡等工作。

檢廉查出，大樹區後備輔導中心王姓秘書，疑因單位業務經費不足，於是從2018年起，涉嫌以假發票等不實單據，由吳姓聯絡員向後備指揮部請領動員整備款及高雄市政府補助款。

等後指部核銷後完成撥款，王男再將補助款向用來支應中心餐酒錢、紅白包、捐助款等雜項，前後4年歷任3名輔導中心主任，合計4年共詐得38萬6966元補助款。

吳男協助請領補助款，歷經3任主任後，去年1月諮詢法律界友人，發現自己恐觸犯貪汙重罪，幾經思考後，便跑到橋頭地檢署自首申告。

橋檢受理後，隨即指揮廉政署展開偵辦，當時複訊後，王姓秘書及黃姓主任等人主動繳回全數詐得款項，訊後因無羈押必要，以5萬至10萬元不等金額交保，並由橋檢偵結將涉案5人起訴。

橋頭地院審理時，因涉案5人均認罪，且全案是吳姓聯絡員自首揭弊才得以曝光，吳雖有罪，但另依貪汙治罪條例規定，判決免刑。

至於王姓秘書、黃姓主任等4人，今依利用職務機會詐取財物罪判刑1年2月至2年，因犯罪所得均繳回，4人均宣告緩刑，但要支付公庫10至15萬元。可上訴。