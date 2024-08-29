台南高分檢3主任、2檢察官就職 檢察長期勉同心維護公義
台南高分檢今上午辦理新調任主任檢察官及檢察官報到，並舉行就職宣誓典禮及召開擴大主管會報，計有莊榮松、葉麗琦、章京文等3名主任檢察官，及吳宇軒、周盟翔等2位檢察官加入台南高分檢團隊。
台南高分檢指出，這3位主任檢察官包括台高檢調入的莊榮松、高雄高分檢調升本署的葉麗琦、本署調升的章京文。另2位檢察官則是彰化地檢署調升的吳宇軒及台南地檢署調辦事的周盟翔。
宣誓典禮由檢察長黃玉垣主持，黃玉垣指出，新到任3名主任檢察官及2名檢察官均學有專精，辦案經驗豐富，行政歷練兼備，相信必能發揮所長，融入台南高分檢團隊，妥適執行轄區內國安案件偵辦、刑事再議案件審核、二審公訴，及督導所轄各地檢署檢察、行政事務等職務，以符合人民對司法的期待。
黃玉垣期勉能盡速熟悉全新的工作環境，貫徹檢察一體及團體辦案精神，全力以赴，嚴懲黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪。他更期許全體人員同心協力，展現檢察機關維護公義、穩定社會秩序價值。
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