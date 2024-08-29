中捷吊臂案興富發不起訴 中市府：經仲裁建商共賠2.2億

台中捷運去年5月發生建案吊臂砸入車廂，釀1死10傷。台中地檢署今依過失傷害致死罪起訴2名吊車工人，興富發等公司不起訴。台中市交通局長葉昭甫說，台中捷運車廂、營運等相關損失，已與興富發建設仲裁和解，對方賠償2.1億餘元；中捷另賠償台中捷運1264.7萬餘元。

興富發文心愛悅建案去年5月頂樓塔吊拆除作業時，吊臂從高空砸落捷運綠線軌道，導致捷運列車撞上；中捷事故仲裁結果今年1月公布，興富發需賠償台中市政府、中捷共2.2億餘元。

交通局長葉昭甫說，事故發生後，捷運軌道、車廂損毀，加上營運損失等，初步調解為成立，後來經過仲裁，興富發判賠2.2億餘元；針對地檢署起訴結果，尊重司法。

中檢依過失致死罪嫌起訴操作吊臂的許姓、呂姓工人，另現場工地負責人蔡姓工務長等人，以及興富發公司、齊裕營造公司，以及宇球公司，因嫌疑不足，均獲不起訴。