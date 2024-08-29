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台南3律師加入詐騙集團並洩密 1人收押禁見、2人交保

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

陳姓、黃姓及唐姓3名律師，涉嫌加入詐騙集團並洩密，屏東地檢署指揮調查站及警方，27日至3人住處及辦公處所搜索，查扣相關證物，訊後認為3人涉嫌重大，向屏東地院聲請羈押禁見，地院裁定陳嫌收押禁見，黃嫌及唐嫌各以15萬元及10萬元交保，並限制住居。

經查，陳嫌及黃嫌分別為台南市中西區及東區律師事務所的主持律師，唐嫌則為陳嫌事務所的受雇律師。陳嫌加入詐騙集團後，負責處理集團旗下車手遭查緝後的法律相關事務，指派律師擔任落網車手的辯護人，監視其應訊過程，確保落網車手不會供出上游成員。

陳嫌取得落網車手的偵訊筆錄、是否遭羈押等資訊後均轉給詐騙集團，由上游成員評估管控風險、調派人力及認列虧損，讓集團得以存續運作。另黃嫌及唐嫌都知道陳嫌是詐騙集團成員，卻利用擔任辯護人的機會，將相關當事人涉案情節及羈押庭檢閱偵查卷宗等資料，提供給陳嫌閱覽。

檢察官訊後，認為3嫌犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4加重詐欺罪及同法第132條第1項洩漏國防以外應秘密等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，28日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見3嫌。

屏東地院最終裁定陳嫌羈押禁見、黃嫌及唐嫌分別以15萬元及10萬元交保並限制住居。

屏東地檢署。記者潘奕言／翻攝
屏東地檢署。記者潘奕言／翻攝

律師 詐騙集團

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