沒駕照又吸安…新竹男開車撞死無辜義消 二審判6年半

新竹市男子楊毓榮從未考取汽車駕照，他去年吸食安非他命後開車上路，追撞張姓義消的機車，再向前撞擊大貨車，造成張被夾擊傷重身亡，一審國民法官庭依毒駕致死罪判刑6年6月，案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判楊6年半徒刑，可上訴。

楊毓榮2023年8月17日凌晨0時許在住處吸食安非他命，同日上午11時許駕車行經新竹市林森路時，追撞前方張姓義消騎乘的機車，再繼續向前推行撞擊大貨車，導致張頭胸腹鈍力損傷、右下肢骨折、創傷性休克，送醫急救仍宣告不治。

警方獲報採集楊的尿液、毛髮送驗，呈現有安非他命陽性反應，將楊依法送辦，檢方依毒駕致死罪嫌起訴；楊坦承犯行，新竹地方法院國民法官庭認為，楊在警方到場時坦承肇事，符合自首減刑規定。

一審指出，楊沒有駕照，且在多日沒有睡覺、吸毒的狀況下開車上路，直接從後方追撞張，使張毫無閃避可能，應負負全部肇事責任；楊的行為導致被害人無辜被剝奪寶貴生命，造成被害人與家屬天人永隔，危害甚巨。

一審認為，張平時為工程行負責人，也擔任多年義消，案發當天只是要去買材料卻慘遭撞擊身亡，妻子至今仍無法接受張離世的事實，經常失眠、恐慌、害怕、情緒不穩定、憂鬱，而楊未積極處理民事賠償事宜，僅表示有意願但無能力，依毒駕致死罪判刑6年6月；案件上訴，二審今駁回上訴，維持一審判決。

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