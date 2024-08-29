彰濱海龍風電意外1死2昏迷 包商20萬元交保

彰化縣彰濱工業區海龍離岸風電降壓站本月20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17多名施工人員受傷送醫，其中一人已死亡，一人將進行器捐，還有一人仍昏迷，彰化地檢署檢察官經訊問施工現場負責人陳男等人後，依過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，將陳男以 20 萬元交保。

海龍離岸風電降壓站20日發生嚴重工安意外，彰檢檢察官朱健福昨天指揮彰化縣警局鹿港分局偵辦小組與鑑識人員前往現場，專案小組在備置氧氣筒防護下，進入事故廠房內勘驗，釐清案發經過及肇事原因，並保全相關證據。

檢察官初步查證，認為施工現場負責人陳男（包商)涉有過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，訊後以20萬元交保。

檢察長張曉雯也指示犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會派員主動聯絡關懷家屬，並表示，將盡速查明釐清工安意外，追查相關人員責任，並提供家屬後續必要協助。

這起工安事故已造成19歲簡姓工人死亡，38歲賴姓員工送醫後昏迷指數一直只有3分，家屬同意器捐，彰基已完成二次腦死判定程序，今天上午正器捐摘除手術。另彰濱秀傳收治的58歲劉男昏迷指數也仍只有3。