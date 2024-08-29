豐原警濫查個資賺19萬外快 收押後今被起訴、恐被免職

台中市豐原警分局翁子派出所莊姓警員與林姓徵信、陳姓車行業者合作，以每筆3000元價碼協助查詢車主及徵信對象個資，高雄地檢署今年7嶽指揮搜索，帶回涉案莊姓員警，莊坦承違規，雄檢偵結，今依違反個資法、貪汙等罪，將莊男等4人起訴。

檢方調查，莊男原先在新北市警局任職，因購買二手車結識陳姓車行業者，後來莊男調到台中市豐原警分局，陳男再引介於台中經營徵信社的林姓業者給莊男認識。

去年4月起，林姓徵信業者接獲委託，先將徵信對象的資料傳給陳男，再由陳轉交給莊男，請莊私下查詢對方的婚姻狀態及設籍地址，莊為避免濫查個資被人發現，還使用同事電腦進入系統查詢，之後再將個資轉交給陳男。

事成後莊男獲得3000元報酬，陳男因為協助引介，也獲得林姓業者3000元酬金，首次完事後，陳男再接受林姓業者委託，請託莊男代為查詢多筆個資，莊受託後，將戶政、婚姻、設籍地址等資料蒐集完畢，再轉傳給陳。

檢廉調查，發現莊男從去年4月至被查獲為止，至少協助查詢60多筆個資，靠濫查個資收下業者轉交的19萬2988元賄款。

事後台中警分局發現莊男個資查詢狀況異常，調查後才發現莊與徵信社、車行合作，今年7月檢廉發動搜索，帶回涉案的莊男、林姓業者、陳姓業者共4人，其中莊經複訊後，由檢方聲請羈押禁見獲准。

雄檢調查時，莊男坦承利用職務濫查個資，其餘3人也都認罪，今偵結依貪汙治罪條例、違反個資法等罪嫌將莊男等4人起訴，但考量莊偵查中自白，並繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑。