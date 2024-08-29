彰濱海龍風電工安意外 現場負責人涉過失致死20萬交保

彰濱海龍離岸風電降壓站二氧化碳外洩，致1人死亡、2人病情不樂觀，彰化地方檢察署分案偵辦，認施工現場陳姓負責人涉過失致死及違反職安法等罪嫌，昨天訊後新台幣20萬元交保。本報資料照／記者黃仲裕攝影

彰濱海龍離岸風電降壓站二氧化碳外洩，致1人死亡、2人病情不樂觀，彰化地方檢察署分案偵辦，認施工現場陳姓負責人涉過失致死及違反職安法等罪嫌，昨天訊後新台幣20萬元交保。

彰化地檢署今天發布新聞稿，彰濱工業區海龍離岸風電降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成多名施工人員受傷，其中3人因瞬間吸入高濃度二氧化碳重傷昏迷送醫，19歲簡姓男子於26日晚間宣告不治，檢方立即分案偵辦。

彰化地檢署指派檢察官朱健福指揮彰化縣警察局鹿港分局於昨天前往現場，專案小組備置氧氣筒進入事故廠房勘驗，並訊問相關人員，釐清案發經過及肇事原因，同時保全相關證據。

檢察官初步查證，認施工現場陳姓負責人涉有過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，訊後以20萬元交保。

另外，賴男、劉男等2名傷者病況仍不樂觀，其中賴男經家屬同意器官捐贈移植，醫院已與檢方聯繫由檢察官進行相關程序。檢方表示，有關事故原因，將盡速查明釐清，以追查相關人員責任。