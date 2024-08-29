堂姪不適任 李鍾桂失智監護換人

救國團名譽召集人李鍾桂。圖／聯合報系資料照片 國民黨前副秘書長、救國團名譽召集人李鍾桂患失智症，法院依她簽立意定監護契約，裁定由李姓堂姪擔任監護人，長期貼身照顧李鍾桂的秘書提抗告。台北地方法院認為，堂姪照護方式不利李鍾桂身心需求，且違背遺囑意旨逕賣房產，昨廢棄原裁定；可再抗告。

北院裁定律師莊喬汝、會計師鍾明桓、真善美基金會副董事長黃榮護、李鍾桂丈夫施啟揚前隨扈閻冠志共同為監護人，財產管理及處分由莊、鍾執行，護養療治及生活事項除探視由莊安排協商，其餘由黃、閻執行。

八十五歲李鍾桂曾任救國團主任、國民黨副秘書長、真善美基金會董事長，丈夫是二○一九年過世的司法院前院長施啟揚，膝下無子。李簽立意定監護契約，指定堂姪當監護人、秘書范姜群麗擔任會同開具財產清冊人，堂姪聲請監護宣告；一審認為，李出院後，堂姪將她接至母親住處聘看護照顧，無重大疏失，裁定堂姪擔任監護人。

范姜群麗、閻冠志提抗告。北院認為，堂姪未參與及陪伴李生活，不願繼續以李熟悉的新光路房地作為安置地點，移至母親住所閣樓，又移至陌生的內湖房地，讓李一再重新適應環境，是造成失智患者嚴重退化重要因素。

裁定指出，堂姪不了解李過往興趣，只讓李長時間看電視減少與外界互動刺激，又因閣樓進出不便，影響李接觸人群接受外在刺激頻率，且閣樓陽台空間小，讓李不能依醫囑外出活動增加曬太陽時間，減緩失智及憂鬱症病程發展，時間長達一年九個月，致李迅速退化。

北院認為，李數十年與丈夫同居新光路房地，屋內供奉祖先牌位，擺放國家勳章授獎、與國內外賢達合照、親友紀念禮物及著作等，不僅是充滿回憶與歷史紀錄的家，也是畢生心血與安身立命之地，李遺囑指房地應遺贈與真善美基金會；但堂姪出售房地，除祖先牌位外，其餘打包置於倉庫，可認定新屋裝潢及擺設非以李觀點及需求思量，使李再無返回熟悉環境受照護可能，不利穩定退化情形。

裁定認為，堂姪重在照顧方便，未以李熟悉環境為主要考量，不利李身心需求，財產管理處分也違反遺囑意旨，造成李身心負面影響，顯不適任監護人。