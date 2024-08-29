墓園違法賣憑證詐財 負責人起訴

私立淡水宜城墓園懷親圓區，四周成牆部分即為違法骨灰位。圖／士檢提供 新北市淡水區私立宜城墓園負責人張忠恕，涉發行未經許可的納骨塔及功德牌位認購憑證，透過經銷商出售給詐騙集團，詐團再以高價轉賣等騙被害人購買，向390人騙得2354萬元。士林地檢署昨依詐欺罪起訴張，批違法憑證乍看薄利，卻是被害人傾家蕩產源頭，建請法院從重量刑。

據調查，張忠恕18年前斥資近億元接手經營宜城墓園，明知僅有火化土葬殯葬設施許可，土葬位置有限，不符聯外道路寬度最小6公尺條件，擅自經營、設置納骨塔及功德牌位等設施，未取得許可。

起訴指出，2008年至今年1月，張隱瞞產品重大物質瑕疵，稱「違規不是違法」，發行違法的納骨塔及功德牌位認購憑證，與經銷商合作販售，由經銷商出售給詐團。

檢方調查，詐團持憑證取信，由業務向已持有其他塔位或未上市股票的被害人，稱高價加購產品或轉換為宜城墓園納骨塔及功德牌位，僅須以牌價10分之1的低價取得認購憑證，事後稱「交易糾紛」規避刑事責任，形同「魚幫水、水幫魚」，被害人持有大量憑證卻無銷售管道，如同廢紙。

檢方今年1月搜索查扣名冊，清查有5千多人購買，指揮警方完成390名被害人筆錄，其餘被害人另案偵辦中。檢方統計，390名被害人合計2787張認購憑證、1037個骨灰位、6110個功德位，估算獲利2354萬元；查扣張的500餘萬元存款、宜城墓園股份約280萬元，其餘1489萬餘元建請沒收或追徵價額。

檢察官痛斥，張發行的違法產品乍看似屬薄利，卻是被害人傾家蕩產所受苦痛源頭，骨灰位認購憑證、使用權狀及功德牌位使用權狀「張張小惡」，但聚沙成塔，無數被害人老無所養，「慎終追遠的公墓成為以謊言堆砌蹂躪被害人信任的修羅場」，建請從重量刑。