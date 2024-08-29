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涉占國有地被訴 花縣議長喊冤

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導

花蓮縣議長張峻去年2月遭檢舉，長期占用國有山坡地種檳榔，花蓮地檢署認定他違反違反水土保持法，昨天提起公訴。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣議長張峻去年2月遭檢舉，長期占用國有山坡地種檳榔，花蓮地檢署認定他違反違反水土保持法，昨天提起公訴。圖／聯合報系資料照片
花蓮議長張峻去年2月遭檢舉長期占用國有山坡地種檳榔，花蓮地檢署調查，張峻占用約10萬平方公尺，並出租給不知情的民眾，不法所得總額達1080萬元，被依違反水土保持法起訴。張峻喊冤，該地是爺爺開墾，已砍掉檳榔歸還土地，不解為何被起訴，將與律師研議。

檢方調查，張峻明知光復鄉水廣段甲、乙地號土地為國家所有，現由國有財產署管理，且是「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」所稱的山坡地，非經國產署同意及未擬具水土保持計畫送請核定，不得擅自墾殖、占用，仍租給別人種檳榔，影響水土流失。

檢方指出，張峻未經國產署同意，2014年9月起占用該地段甲、乙地號土地面積共約10萬8868.26平方公尺，每年以120萬元價格，出租給不知情的許姓及王姓民眾經營檳榔園至2023年5月，9年下來累計1080萬元。

檢方表示，雖然張峻出租他人種檳榔，未實際產生水土流失的結果，但對山坡地水土資源保育及水土保持維護，仍有危害可能，經調查證據完畢，認為事證明確，依水保法在公有山坡地內未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂等罪起訴，並聲請沒收犯罪所得。

張峻表示，這塊地是爺爺早年開墾來種植檳榔，2011年前後他發現這塊地產權屬於國有，就向國有財產署辦理承租，並依爺爺的作法，將檳榔園包給別人採收。2018年縣府農業處說土地超限利用，國產署不再租給他，他今年7、8月間將檳榔全數砍除，歸還土地。

「地形地貌一直都沒有變動。」張峻說，這塊地幾十年來都是這樣子，檳榔不是他種的，也依國產署要求砍掉檳榔歸還土地，仍被起訴，將與律師研議如何處理。

國產署 張峻 爺爺

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