嘉市虎爺會爆炸案釀29輕重傷 冷血炸彈客判無期徒刑

嘉義和聯境金虎爺會去年舉辦遶境活動，當晚發生爆裂物爆炸，造成29名民眾受傷，警方查獲趙姓男子涉有重嫌，查扣與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，檢方依法提起公訴。趙男否認犯行，法官審理，他搜尋製造爆炸物訊息，且扣得10顆手榴彈裝藥量的炸藥成品，屬預謀型無差別犯罪行為，手段冷酷心態狠毒，犯罪情節重大，今判處依意圖供自己犯罪之用而犯未經許可製造爆裂物罪，處無期徒刑，併科罰金30萬元，褫奪公權終身，可上訴。

判決書表示，趙偉志於去年某日，在其位於嘉義市西區民生南路租屋處，以鐵盒為容器裝填其所製造炸藥及煙火類火藥等爆炸物，並放置無孔鋼珠作為增強殺傷裝置，進而製作成得以遠端發射無線電波引爆方式製造爆裂物。

去年7月15日晚間9點40分許，趙男將爆裂物攜至嘉義市金虎爺會場活動會場，明知表演舞臺區聚集眾多民眾觀看表演，仍刻意選定距離表演舞臺僅約2至4公尺處之臨時垃圾桶為爆裂物放置地點，將爆裂物放置在爆炸地點後隨即離開；步行至距離爆炸地點約30公尺處巷內，手持無線遙控器遠端遙控引爆本案爆裂物，產生巨大爆炸聲響及閃光與火花，而以此加害生命、身體及財產之事使參與活動民眾畏懼致生危害於公安，並同時炸燬他人物品致生公共危險及分別造成29名民眾（含兒童及少年）受有輕重不等傷勢，經送醫急救得宜始均倖免於難。

趙男否認犯行，但法院審理，其於案發前即廣泛搜尋製造爆炸物及國內外知名爆炸犯罪案件相關資訊，且依相關證人證述內容，佐以現場採證資料、監視器畫面及勘察採證報告與鑑定書等資料，並於租屋處查扣詳載製造爆炸物筆記本及遙控器引爆爆裂物結構圖之筆記紙與製造爆裂物時所需器具與設備，復扣得合計爆炸威力合計逾10顆手榴彈裝藥量之炸藥成品與黑色火藥原料，犯罪事實堪以認定。