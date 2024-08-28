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屏東鹽埔、恆春鄉鎮長被控涉賄選 二審判當選有效確定
屏東縣鹽埔鄉長呂家萱本屆選舉被控賄選，屏東地檢署提起當選無效之訴，一審判決有效，屏檢不服上訴二審判決駁回，呂當選有效定讞；另恆春鎮長尤史經以80票險勝，對手提起當選無效，今二審也判決尤當選確定。
屏檢調查，呂家萱父親、鹽埔鄉前鄉長呂清輝涉嫌拿出5萬元，透過已故曾姓鄉代落選人為女兒買票，依選罷法起訴呂家父女。
屏東地院審理後認為，檢方無其他證據可證明呂氏父女賄選犯行，刑事判決無罪，民事部分則駁回檢方之訴，判當選有效定讞。
屏檢不服上訴，高雄高分院今下午宣判，認為呂家萱涉賄證據不足，判決她當選有效定讞。
另外，恆春鎮國民黨籍鎮長尤史經此次大選以80票險勝對手，對手質疑尤疼過樁腳以3000元1票價碼行賄，對尤提當選無效之訴。
屏東地院審理後，認為無法證明樁腳提供給選民的3000元現金是為行賄，認為不構成賄選，判尤當選有效，對手不服上訴，今二審也判決駁回，尤史經當選有效定讞。
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