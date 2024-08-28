堂侄擅自賣房、一再搬家...害李鍾桂失智迅速退化 法院裁定理由曝光

國民黨前副秘書長、救國團名譽召集人李鍾桂患失智症，法院根據她先前簽立的意定監護契約，裁定由李姓堂侄擔任監護人，而貼身照顧李鍾桂數十年的秘書認為堂侄照護地點、方式，不符合李鍾桂意願而提抗告；台北地方法院今廢棄裁定，並選定律師莊喬汝、會計師鍾明桓、真善美基金會副董事長黃榮護、李鍾桂丈夫施啟揚前隨扈閻冠志共同為李鍾桂的監護人，可再抗告。

台北地院合議庭認為，台大醫院醫師曾表示願意配合提供周末居家服務，但堂侄卻在李鍾桂出院後，執意以台大醫院無法跨區服務為由，不願繼續以李鍾桂熟悉的新光路房地作為安置地點，反將李鍾桂安置於母親住所閣樓，事後再次將李鍾桂移居至完全陌生的內湖房地。

裁定指出，堂侄不理解失智症患者的照護需求，僅為配合照顧便利，逕自變動照顧處所，讓李鍾桂一再重新適應住所，如此重大變化，對於失智患者是造成嚴重退化的重要因素。

另外，堂侄只讓李鍾桂長時間觀看電視節目，減少與外界互動的刺激，且因堂侄母親住所閣樓進出皆須通過樓梯，增加行動不便利性，連帶影響李鍾桂外出接觸人群、接受外在刺激的頻率，加上閣樓外陽台空間狹小，也讓李鍾桂未能依醫囑外出活動、增加曬太陽的時間，來減緩失智、憂鬱症病程發展，長達1年9個月，導致李鍾桂迅速退化。

北院認為，堂侄明知李鍾桂遺囑寫明，新光路房地應遺贈與真善美基金會，卻在本案調查期間，逕自出售房地，已經違反李鍾桂的遺囑，且堂侄出售房地後，再以李鍾桂持分98%、堂侄兄弟各持分1%方式，購入內湖房地，使所有權複雜化，也不利於李鍾桂。

裁定認為，堂侄雖稱李鍾桂2022年10月29日出院後曾以「揮手」方式表明不願再回到舊有房屋，但提出的證據尚不足以證明，且李鍾桂同年11月10日即被認定認知功能有嚴重障礙，因此縱使李鍾桂當時有「揮手」，不能解釋為「不想回新光路房屋居住」。

合議庭指出，新光路房屋是李鍾桂數十年與施啟揚共同居住，房內置放祖先牌位供奉保佑、各類國家勳章授獎、與國內外賢達合影相片、親友紀念禮物及著作等，不僅是充滿回憶與歷史紀錄的「家」，也是畢生心血與安身立命之地。

然而，堂侄為了出售不動產而清空房內物品，除祖先牌位置於北海福座外，其餘對李鍾桂彌足珍貴的私人收藏物品，均打包後花費月租十餘萬元載運置於倉庫內，僅有數畫作在內湖新屋，可徵認定新屋裝潢、擺設並非以李鍾桂觀點或需求所思量，堂侄出售房地，使李鍾桂未來再無返回熟悉環境接受照護的可能，不利於穩定退化情形，也造成李鍾桂身心深遠、難以回復的影響。

北院認為，堂侄對於李鍾桂居住、照顧需求的種種舉措，重在自己照顧方便，卻未以李鍾桂熟悉的環境為主要考量，不利於李鍾桂身心需求，財產管理處分也違反李鍾桂遺囑意旨，造成李鍾桂身心負面影響，顯不適任監護人。