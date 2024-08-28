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教唆偽證栽贓張麗善賄選 調查官移送懲戒法院
調查局雲林縣站前調查官陳文維，2022年九合一選舉期間，涉嫌教唆北港鎮長候選人蕭美文在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善疑似送茶葉賄選，日前遭雲林地檢署依教唆偽證、洩密等罪起訴。調查局召開考績委員會，認為陳文維涉嫌洩密、教唆偽證，嚴重損害調查局聲譽，決議依公務員懲戒法陳報法務部同意，將他移送懲戒法院審理。
調查局指出，局內2千餘位同仁均堅守崗位，嚴守司法分際，為國家安全及社會安定公正執法，絕不允許單一個人破壞司法公正及聲譽，全案為調查局主動發掘並報檢方指揮偵辦，並第一時間將陳文維調離現職。
同時，調查局也將針對陳文維時任主官管的行政責任及督導不周的連帶責任，詳加調查，若發現涉有包庇或其他不法事證，必定嚴辦毋枉毋縱。
原本負責調查局雲林縣調站口湖據點的陳文維，事發後被調至局本部兩岸情勢研析處靜待司法結果，他遭檢方起訴因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭查，為使蔡咏鍀案順利偵辦，涉嫌教唆蕭案在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，不料過程全遭錄音。
調查局中機站接獲檢舉展開調查，報請檢方指揮偵辦，雲檢初次偵查時，陳文維否認教唆偽證，檢察官認為證據不足且無主觀犯意處分不起訴，僅對洩密處分緩起訴；全案經台南高分檢再議，雲檢二次偵辦後，林振義與蕭嘉鴻證稱陳文維有教唆偽證，檢察官勘驗相關錄音檔，認定他涉嫌教唆偽證及洩密因此起訴。
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