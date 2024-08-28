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幫單親媽注射毒品害枉死 刺青師判賠431萬多元
彰化縣李姓男子去年為林姓女子刺青時注射稀釋海洛因造成昏迷，闖禍後害怕被通緝，聯絡林姓友人到場協助把林女搬上汽車，載到鹿港基督教醫院的路口，李男停車逕自離去，兩天後路人發現車內的林女死亡；林女的媽媽和女兒提告要求賠償，彰化地方法院判決李男應支付損害賠償金431萬2249元。可上訴。
判決書指出，李男去年3月搭乘林女駕駛的轎車到鹿港鎮某汽車旅館，為她刺青時注射稀釋海洛因，林女當場昏迷，李男有未遵期報到執行假釋殘刑，唯恐因此將遭通緝，電話聯絡林姓友人到汽車旅館房間，合力把林女搬到車輛後座，李男駕車載林男、林女到鹿港鎮，在彰基附近的安定街與安福街口停車，李男和林男逕行離去，留下林女在車內，兩天後上午路人發現車內有人似乎無生命跡象而報警，經解剖認定林女施打海洛因過量致死。
林女的母親和女兒認為李男沒及時送醫，棄置車上兩天導致林女死亡，林母痛失愛女，林女未婚生育一女，母女相依為命，林女女兒每每思及她，「食不知味、睡不安寧。」精神上痛苦無比，雙雙要求損害賠償合計673萬5944元。
法院認為林女的家屬已領取犯罪被害人補償金60萬元，審酌李男的過失行為情節，兩造教育程度與經濟狀況，及林女的家屬各承受喪女之痛、驟失至親的精神上傷懷與痛苦，判處李男應賠償431萬2249元，及自民國112年12月13日起至清償日止，按周年利率5%計算之利息。
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