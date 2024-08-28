快訊

疑遭噴出碎玻璃割頸亡 「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍、家屬證實噩耗

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

下班注意！雨神來襲 11縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫單親媽注射毒品害枉死 刺青師判賠431萬多元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣李姓男子去年為林姓女子刺青時注射稀釋海洛因造成昏迷，闖禍後害怕被通緝，聯絡林姓友人到場協助把林女搬上汽車，載到鹿港基督教醫院的路口，李男停車逕自離去，兩天後路人發現車內的林女死亡；林女的媽媽和女兒提告要求賠償，彰化地方法院判決李男應支付損害賠償金431萬2249元。可上訴。

判決書指出，李男去年3月搭乘林女駕駛的轎車到鹿港鎮某汽車旅館，為她刺青時注射稀釋海洛因，林女當場昏迷，李男有未遵期報到執行假釋殘刑，唯恐因此將遭通緝，電話聯絡林姓友人到汽車旅館房間，合力把林女搬到車輛後座，李男駕車載林男、林女到鹿港鎮，在彰基附近的安定街與安福街口停車，李男和林男逕行離去，留下林女在車內，兩天後上午路人發現車內有人似乎無生命跡象而報警，經解剖認定林女施打海洛因過量致死。

林女的母親和女兒認為李男沒及時送醫，棄置車上兩天導致林女死亡，林母痛失愛女，林女未婚生育一女，母女相依為命，林女女兒每每思及她，「食不知味、睡不安寧。」精神上痛苦無比，雙雙要求損害賠償合計673萬5944元。

法院認為林女的家屬已領取犯罪被害人補償金60萬元，審酌李男的過失行為情節，兩造教育程度與經濟狀況，及林女的家屬各承受喪女之痛、驟失至親的精神上傷懷與痛苦，判處李男應賠償431萬2249元，及自民國112年12月13日起至清償日止，按周年利率5%計算之利息。

彰化縣林女注射稀釋海洛因後昏迷被丟包兩天後死亡，彰化地方法院判決涉案的李男應賠償林女家屬400萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林女注射稀釋海洛因後昏迷被丟包兩天後死亡，彰化地方法院判決涉案的李男應賠償林女家屬400萬元。記者簡慧珍／攝影

鹿港

延伸閱讀

四海幫桃園製毒 警攻堅逮人查扣市價5千萬元毒品

反詐群組掩護販毒 「埋包」送貨員難逃台中警法眼

泰國4寶媽夾毒來台 航警與台北關循線逮台灣3嫌

384公斤K毒漂屏東海岸…害兩警送醫打解毒針 9毒梟二審全改重判

相關新聞

逆轉！國民黨前高層李鍾桂失智引發監護權之爭 法官認堂侄顯不適任要換監護人

國民黨前副祕書長、救國團名譽召集人李鍾桂患失智症，法院根據她先前簽立的意定監護契約，裁定由李姓堂姪擔任監護人，而貼身照顧...

教唆偽證栽贓張麗善賄選 調查官移送懲戒法院

調查局雲林縣站前調查官陳文維，2022年九合一選舉期間，涉嫌教唆北港鎮長候選人蕭美文在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善疑...

涉侵占公款2106萬 沃草公司前執行長林祖儀遭起訴

沃草有限公司前執行長林祖儀在職期間，涉嫌侵占沃草公司公款約2106萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯嫌刑法之業務侵占及背信...

幫單親媽注射毒品害枉死 刺青師判賠431萬多元

彰化縣李姓男子去年為林姓女子刺青時注射稀釋海洛因造成昏迷，闖禍後害怕被通緝，聯絡林姓友人到場協助把林女搬上汽車，載到鹿港...

花蓮縣議長張峻遭檢舉占國有地種檳榔 檢方今提公訴

花蓮縣議會議長張峻去年2月遭檢舉，長期占用國有山坡地種檳榔。花蓮地檢署調查，張峻占用約10萬平方公尺，並以每年120萬元...

聲請通姦除罪假律師 恐嚇前女友「一線鮑」判1年可免入獄確定

曾聲請通姦除罪化釋憲案的富邦行銷管理顧問公司負責人周方慰，沒有律師資格卻收費承攬訴訟，另以裸照逼前女友簽本票，還說「一線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。