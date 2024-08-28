逆轉！國民黨前高層李鍾桂失智引發監護權之爭 法官認堂侄顯不適任要換監護人

國民黨前副秘書長、救國團名譽召集人李鍾桂患失智症，法院根據她先前簽立的意定監護契約，裁定由李姓堂姪擔任監護人，而貼身照顧李鍾桂數十年的秘書認為堂姪照護地點、方式，不符合李鍾桂意願而提抗告；台北地方法院今廢棄裁定，並選定律師莊喬汝、會計師鍾明桓、真善美基金會副董事長黃榮護、李鍾桂丈夫施啟揚前隨扈閻冠志共同為李鍾桂的監護人，可再抗告。

李鍾桂今年高齡85歲，曾擔任救國團主任、國民黨副秘書長、真善美基金會董事長，丈夫為已故前司法院長施啟揚，兩人膝下無子；施啟揚2019年逝世後，5年來李鍾桂健康狀況大不如前，且罹患失智症。

李鍾桂曾簽立意定監護契約，指定由李姓堂姪當監護人，李鍾桂秘書范姜群麗擔任會同開具財產清冊人，而李姓堂姪向台北地方法院聲請監護宣告，法院認為李姓堂姪與李鍾桂過去往來不密切，不熟悉李鍾桂的意願、病情、醫療方向，但李鍾桂出院後，李姓堂姪將她接至母親住處，聘看護照顧至今，沒有重大疏失，裁定由李姓堂姪擔任監護人。

范姜群麗、閻冠志不服而提抗告，台北地院合議庭認為，李姓堂姪雖是李鍾桂意定監護契約所定的受任人，但過往未實際參與、陪伴李鍾桂生活，對於李鍾桂實際受照顧情形也不熟稔。李鍾桂受監護宣告後，李姓堂姪的照護及方式、財產管理處分等，違背李鍾桂遺囑，也不利於李鍾桂本人，顯不適任。