嘉市廟會隨機攻擊炸傷29人 狠毒炸彈客判無期徒刑

嘉市趙偉志被控去年7月間製造爆裂物放置廟會爆炸造成29人受傷；嘉義地院今天宣判，考量趙男為預謀無差別隨機攻擊犯罪，手段凶殘、心態狠毒，判無期徒刑。全案可上訴。

嘉義和聯境金虎爺會去年慶祝創會10周年，去年7月15日辦理遶境廟會活動，當天晚上在表演舞台旁發生爆裂物爆炸，造成現場民眾29人受傷送醫；案經嘉義市警察局第一分局組專案小組偵辦，去年10月6日逮捕涉案41歲趙偉志；移送法辦後，嘉義地檢署依法起訴。

嘉義地方法院表示，趙偉志全盤否認犯行，但趙男於案發前，廣泛搜尋製造爆炸物及國內外知名爆炸犯罪案件相關資訊，且依相關證人證述內容，並以現場採證資料、監視器畫面及勘察採證報告與鑑定書等資料。

而且，檢警並在趙偉志租屋處查扣詳載製造爆炸物筆記本，以及遙控器引爆的爆裂物結構圖筆記紙，還有製造爆裂物時所需器具與設備，加上又查扣爆炸威力合計逾10顆手榴彈裝藥量的炸藥成品與黑色火藥原料，趙偉志犯罪事實明確。

嘉義地院指出，趙偉志明知爆裂物危險性甚高，且為政府嚴加查禁違禁物，竟製造爆裂物，還刻意選擇人潮聚集地點放置並引爆犯案的爆裂物，引起社會大眾極高度恐懼不安。

法官表示，這次廟會爆裂物爆炸後，造成鐵盒破碎成百餘塊微小破片且殺傷力範圍達半徑約3.2公尺，顯見威力強大且造成29名無辜民眾受傷，甚至部分被害人傷勢嚴重住院進行多次清創手術，如果不是因為急救得宜，可能釀成無法挽回悲劇。

法官認為趙偉志所為屬預謀無差別隨機攻擊犯罪行為，犯罪手段冷酷凶殘、心態狠毒，犯後更誣指執法員警栽贓嫁禍，飾詞狡辯態度始終不佳，且虛耗司法資源，顯見毫無悔悟。

因此，嘉義地院下午判處趙偉志無期徒刑，併科罰金新台幣30萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，褫奪公權終身。