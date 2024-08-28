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聲請通姦除罪假律師 恐嚇前女友「一線鮑」判1年可免入獄確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾聲請通姦除罪化釋憲案的富邦行銷管理顧問公司負責人周方慰，沒有律師資格卻收費承攬訴訟，另以裸照逼前女友簽本票，還說「一線鮑一點都不臭」應讓大家知道，違反律師法、犯恐嚇取財罪，台北地院判律師法7月得易科罰金之刑、恐嚇取財未遂罪判10月刑。周上訴，台灣高等法院減為1年徒刑，得易科罰金確定。

周方慰自稱是國立大學法律系畢業，擔任「富邦行銷管理顧問有限公司」負責人，多次登上媒體版面，富邦金控去年1月13日特地聲明不管是「富邦行銷管理顧問公司」、「富邦綜合開發股份有限公司」或周方慰，都與「富邦集團」沒有關係。

調查局台北市調查處情蒐指出，曾經接受媒體採訪訴訟案的周方慰不具律師資格，卻從事律師相關業務，報請檢察官指揮偵辦，檢調2023年1月發動搜索收網。周方慰的前女友看到他被檢調約談的新聞，加碼控周涉嫌恐嚇取財，指周因不滿她提分手，2022年12月至2023年1月多次傳LINE恐嚇她。

檢察官偵查發現，周方慰涉嫌於2013年3月14日至2018年2月1日受兆豐國際財務顧問公司委任，收受115萬元報酬違法承攬民事訴訟；2016年5月12日至2020年2月3日也收受開得數位科技公司提供的73萬元報酬，執行訴訟業務。

檢方偵查認定，周方慰2022年12月29日至2023年1月6日不滿前女友提出分手，傳LINE恐嚇前女友稱「你就開一張1000萬元的銀行本票，直接寄到我信義路的地址就行了……當作我精神賠償」。另外，周還恫嚇「給你一個星期準備錢，同時我也在這個時間寫新聞稿」、「還有大家都稱讚你是一線鮑，但一點都不臭這個優點，讓大家知道」，還稱「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」。

北院認為周方慰破壞律師制度、蔑視律師專業能力，又對前女友恐嚇取財，因此分別判7月得易科罰金之刑與10月刑。

周方慰上訴，高院認為周與前女友交往時間長達1年，因認為對方另結新歡，感情受挫而一時衝動、失去理智，且兩人交往期間位前女友付出許多財物，考量犯罪動機、目的與案發時所受的刺激、與告訴人的關係，認為惡性還不到一定得坐牢，一審量刑過重。

高院審理期間，周與前女友仍無法好好溝通，在審酌後判1年徒刑，得易科罰金，全案確定。

通姦除罪釋憲聲請人之一的周方慰，因假冒律師包攬多起民事訴訟、恐嚇前女友，台灣高等法院判他1年徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照
通姦除罪釋憲聲請人之一的周方慰，因假冒律師包攬多起民事訴訟、恐嚇前女友，台灣高等法院判他1年徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照

前女友 律師 恐嚇

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