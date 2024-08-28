懸掛偽造車牌上路 男子一審判刑5月
有人報案指車輛未行經竹北市卻收到當地交通違規罰單，懷疑車牌遭偽造並懸掛於他車。警方查出是林姓男子所為移送法辦，新竹地院將林男依行使偽造特種文書罪判處5月有期徒刑。
新竹縣警察局竹北分局今天提供新聞資料指出，去年10月接獲1名民眾報案指出，所持有車輛並未行使至竹北市卻收到當地罰單，警方察覺有異成立專案小組調查發現，1名林姓男子將偽造車牌懸掛於白色轎車。
警方說，去年11月17日持搜索票至林男住居處進行攻堅並帶回，也在林男住處查獲白色轎車及所懸掛的偽造車牌，林男在訊後被依行使偽造特種文書等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，後續遭檢方起訴。
新竹地方法院審理此案，判決書指出，林男明知車牌為公路監理機關發給的合法行車許可憑證，且不得隨意偽造、變造或使用偽造車牌，但仍基於行使偽造文書的犯罪意圖，在網路上購買偽造的號牌。
法官審酌，林男還將偽造車牌懸掛於白色轎車，以駕駛此車輛上路，侵害原車牌所有人權利，依行使偽造特種文書罪且為累犯，判處5月有期徒刑。可上訴。
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