大日經營基隆2停車場傳行賄…還短報營收免去權利金 11人起訴

基隆地檢署偵辦前市長林右昌任內，市府辦理東岸地下停車場、信二立體停車場招商都傳弊端。交通處陳姓臨時人員涉嫌收賄，協助大日公司負責東岸營運減少稽查缺失造成損失。賀姓技正並與陳男各自洩密，助大日取得信二標案。檢方今天偵結，依違反貪汙治罪條例等罪起訴陳男，賀男則是被控涉犯洩密罪。

大日公司蘇姓負責人和8名員工同列被告，蘇男除涉犯貪汙治罪條例交付賄賂罪，另與大日員工涉犯違反公司法逃漏稅員及刑法詐欺得利、使公務員登載不實等罪；8名員工分涉違反公司法、會計法等罪。大日陳姓副總經理涉犯刑法詐欺得利罪，以向公庫支付2萬元條件獲緩起訴處分。

基檢接獲線報，信二停車場標案疑涉不法，2022年7月間搜索大日公司，同年8月搜索基市府交通處等地點，後來又查出東岸停車場也疑有不法情事。主任檢察官黃嘉妮接手偵查後，今天偵查終結，起訴11人。

檢方起訴指出，基市府2015年9月間辦理「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，大日公司在同年12月間取得最優申請人資格，並與市府訂立經營權契約。大日蘇姓負責人為求營運順利，東岸停車場（含商場）2018年2月開幕起至2022年7月間行賄陳男，由陳適時通知交通處督導重點項目，減少被列營運缺失損失及影響續約。

檢方查出陳男常在交通處督導前，會將職務上知道的督導重點、客訴內容，告知蘇男或大日公司人員。蘇男為此在2018年2月付陳5萬元，同年又付10萬，其後4年每年付2次，每次10萬元，總計陳男共收賄95萬元。

基市府2022年辦理信二立體停車場委託經營管理案，賀姓技正在2021年11月因職務接觸標案簽辦資料時，影印附件2017年至2021年信二停車場經營管理財務試算表等資料，再由陳男拍照傳給大日公司員工，在開標前洩漏足以造成不公平競爭資料。

蘇姓業者為確保取得信二停車場標案牟利，在2021年10、11月間與陳男談妥，若助大日得標，將支付100萬元作為報酬。

陳男2022年2月間探得投標廠商名稱、家數、投標金額，傳送訊息給大日呂姓員工。同年3月2日又用手機，拍下信二停車場委託經營管理標案工作小組初審意見報告傳給呂。大日3月10日得標後，蘇將100萬元交付陳男。

檢方還查出，廉政署2019年10月間向基市府調閱東岸停車場案相關資料，賀男同年11月4日上午以電話告知大日員工這項訊息，並提供交通處回覆的簽呈內容。

偵辦過程中，檢方另查出大日蘇姓業者和8名公司人員，填製與14家公司或商號間共457紙不實統一發票，據以報扣抵銷項稅額，逃漏營業稅額80萬9590元。蘇男另於2016年至2021年間，每月指示員工短報10％營收，逃漏營業稅151萬9899元。

基市府與大日公司簽訂東岸停車場案契約書，約定經營權利金計算以「預估年收入」為基準，超過部分由雙方各分得50%。蘇男為避免實際總營收超過預估年收入，2016年短報營收818萬9543元。

蘇男並與不知情的承租人主富服裝公司（NET）議定，自2016年6月1日起至年底，將大日公司出租東岸停車場商場，每月280萬元租金中的30萬元，佯稱簽訂軟體合約收取款項，再指示大日會計人員開立發票給NET，降低大日租金收入，7個月短報210萬元。

大日公司向基市府不實陳報2016年度東岸停車場總營業額為7984萬4518元，未逾預估營收8041萬元，以此詐術獲免向基市府繳納經營權利金486萬2031元。

檢方另查出蘇男等人籌設協助大日開立假發票的公司時，在完成設立登記後，就將充作股款收足證明的100萬元領出，實未繳足股款，涉犯公司法及刑法使公務員登載不實罪。

檢方指出，陳男貪圖私利，利用職務不當收取賄賂，重創公務員廉潔形象。考量坦承犯行，請法院妥適量刑。賀男為市府中高階主管，擅將職務取得應保密資訊洩露給廠商，應予嚴懲從重量刑。