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和平區民代表羅進玉找外甥遷戶投票 今當選無效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

羅進玉前年當選台中市和平區區民代表，不過被檢方查出，涉利用兩名外甥遷入戶籍後，取得選票，一審判羅當選無效，二審今天宣判，仍維持一審認定，判當選無效確定。

判決指出，羅進玉是前年底當選台中市和平區第三選區區民代表，但羅被檢方查出，羅涉在選前向胞姐拜託，請外甥、外甥女遷入戶籍，以尋求勝選，兩名外甥依約遷入戶籍後，使投票結果產生不正確的票數，檢方提出當選無效之訴，一審判羅當選無效，全案上訴台中高分院，今審結。

二審認為，案件審理期間，羅雖否認犯行，但根據羅的LINE通訊群組的對話內容的證據，認定羅透過胞姐向外甥、外甥女遊說，遷入戶籍到羅的戶籍地，而且羅的兩名外甥都說，是母親拜託因舅舅要選舉，外甥女還說，原本弟弟不同意，後來才同意，實際上沒有居住在和平區。

二審指出，羅涉妨害投票正確罪，遭判刑5月、褫奪公權1年6月，可見羅的確有妨害投票的行為，符合當選無效的要件，一審判羅當選無效，核無違誤，羅上訴為無理由，應駁回其上訴，全案確定。

台中市和平區區民代表羅進玉利用幽靈人口當選，二審今判羅當選無效確定。圖／本報資料照
台中市和平區區民代表羅進玉利用幽靈人口當選，二審今判羅當選無效確定。圖／本報資料照

戶籍 投票 當選無效

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