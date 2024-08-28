律師公會「神鬼女會計」侵占6千萬入獄 再A近3千萬判4年

台北律師公會前女會計李雪琴2013年到2020年侵占6千多萬元公款判刑7年確定入獄，公會查帳發現，她2009到2012年另侵吞近3千萬元，檢方再依業務侵占罪起訴李女；台北地院審理，李女認罪，法官5罪判她應執行有期徒刑4年。可上訴。

檢方調查，號稱「神鬼女會計」的李雪琴1998年到2021年在北律秘書處擔任會計，從2013年至2020年為止先後以「未入帳」、「短存」、「重複提領」侵占公款，北律第一波查帳發現她侵6098萬7263元提告，檢方起訴李女，李女判刑7年確定，已入獄。

台北律師公會繼續查帳發現，李雪琴從2009年至2012年即開始犯罪，期間侵占2912萬2988元，再向檢方提檢舉，檢察官二度起訴她。