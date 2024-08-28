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得不償失！屏縣萬丹農地不當出租 慘付1000多萬清除費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣環保局在2022年5月查獲萬丹鄉一處農地因不當出租而遭非法堆置廢棄物鋁渣、鐵渣、木材等高達2500公噸，環保局除依違反廢棄物清理法規定，將相關涉案不法行為人移送法辦外，偵辦期間定期巡查督促不法行為人清理，終於今年初全數清理完成，清除費用高達1千多萬，歷時1年多，該場址才得正式解列。

環保局表示，查處後已將承租人即棄置行為人移送司法單位偵辦，屏東地院判處1年2月。但因行為人無能力清理，最終由地主花錢委託合法業者清理廢棄物，全部廢棄物其清理費用高達1000多萬元，與每月收租3萬元相比，因小失大，損失慘重。

環保局表示，該農地地主在2021年中旬於農地懸掛招租布條，隨即有陌生人接洽，聲稱做進出口貿易，經營很多工廠，租地堆放鐵砂待價好時出口賺價差，地主受其言語及租金所惑一時失去戒心，即予出租，出租後也未再巡視，致未能及時發現異常。

直至接獲環保局通知時，才發現農地被堆置大量廢棄物，雖承租人已被環保局移送司法偵辦，但也因承租人無能力清理，地主為讓土地恢復，遂自行委託清除，清除費達1000餘萬元，相對已收入的租金3萬元，付出慘痛代價。

環保局表示，非法棄置廢棄物之手法不斷更新，已由過去於偏避地區棄置改為承租土地或廠房，隨即堆置廢棄物，動作迅速者3天即將出租地堆滿廢棄物，讓地主來不及察覺、反應，甚至承租人是人頭設置，縱環保局依法移送司法單位偵辦，承租人亦無能力清除，讓地主蒙受重大損失。

環保局表示，針對非法棄置廢棄物，近5年移送司法單位偵辦超過百件，呼籲土地或廠房所有人應妥善管理，出租時請謹慎評估，慎防遭有心人以不當手法騙取，違法利用，得不償失。

農地出租遭非法堆置廢棄物，環保局稽查處置。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物，環保局稽查處置。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物， 環保局不定期派人稽、巡查。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物， 環保局不定期派人稽、巡查。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
場址整理完畢今年解列。圖／屏東縣府環保局提供
場址整理完畢今年解列。圖／屏東縣府環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物，農地清理中情況。圖／屏東縣環保局提供
農地出租遭非法堆置廢棄物，農地清理中情況。圖／屏東縣環保局提供

廢棄物 承租人 環保局

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