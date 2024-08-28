高雄農地遭回填4.5萬噸營造廢土 山坡地被填成大平台
高雄大樹區東照山附近一處山坡地，張姓地主為了填平7954平方公尺的農地，請王姓、曾姓土方業者回填營建混合廢棄物，以每車次35公噸土方計算，至少回填4萬5000公噸土方，橋頭地檢署偵結，今依違反廢棄物清理法，起訴張姓地主、王姓土方業者等6人。
保七總隊第三大隊南區中隊去年8月在東照山一帶巡邏時，發現東照山關帝廟對面一處山坡地有35噸曳引車頻繁出入，還有人員管制進出，員警進一步追查，發現車輛載運的都是營造廢棄物，因該片山區本就是棄置熱點，懷疑有業者非法回填土方。
經該中隊追查，鎖定張姓地主及王姓土方業者涉案，去年11月展開行動，帶回張男、王男等涉案6人到案；經查，張男為該片山坡地地主，為回填農地，找上王姓土方業者協助，從前年5月至去年11月被查獲為止，共傾倒1300車次。
檢警調查，如以35公噸拖板車計算，王男等土方業者短短1年半就傾倒4萬5000公噸營造廢土，7954平方公尺的山坡地，被填平成「大平台」，可見回填土方屬量驚人，環保局以市價、車次推算獲利約296萬元。
橋頭地檢署偵辦時，張姓地主及王姓土方業者坦承以營建混合廢棄物回填山坡地，但不願提供營建混合廢棄物來源，經橋頭地方檢察署偵查終結，依違反廢棄物清理法將涉案人全數起訴。
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