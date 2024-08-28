快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳助理費坦承犯行 林宜瑾手機不通…服務處這樣回應

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

立委林宜瑾涉詐領助理費案，檢方上周三諭令100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主任遭聲押禁見獲准，據指出，昨傳檢方再次傳喚林宜瑾，傳出林坦承犯行，林今手機關機，永康服務處人員中午則以「不清楚」、「要問委員本人」為由，未進一步回應。

林宜瑾上周三歷經6小時訊問後獲交保，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，當她戴口罩步出台南地檢署，媒體上前詢問是不是有委屈？她說「我坦坦蕩蕩、法律一定會還我清白」；再被追問是否認罪了？她隨即搭上車未再開口。檢方今則以基於偵查不公開，無法證實此事。

針對鏡周刊報導，林宜瑾涉案情節與前新竹市長高虹安一樣，在議員期間涉浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，然而，據指出，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，甚至願意繳回不法所得200萬多元，以爭取輕判或緩刑。

林宜瑾今早迄今手機持續轉接語音信箱，永康服務處今正常運作，記者中午去電詢問林下落，服務處人員起初稱不清楚，詢問媒體報導處理費上述情事，服務處人員中午則以「不清楚」、「要問委員本人」，未進一步回應。

立委林宜瑾涉詐領助理費案，傳出林已坦承犯行，服務處以「不清楚」、「要問委員本人」為由，未進一步回應。圖為上周三林服務處遭檢調搜索情形。圖／聯合報系資料照
立委林宜瑾涉詐領助理費案，傳出林已坦承犯行，服務處以「不清楚」、「要問委員本人」為由，未進一步回應。圖為上周三林服務處遭檢調搜索情形。圖／聯合報系資料照

林宜瑾

延伸閱讀

影／民進黨陳宗彥、林宜瑾案 廉政會公布處理方案

林宜瑾案民進黨廉政會立案調查 陳宗彥案交黨中央處理

林宜瑾涉助理費遭查辦 南市綠營民代指「這1點」令人不解

林宜瑾涉詐助理案 法院晚間裁押服務處主任並禁見

相關新聞

涉侵占公款2106萬 沃草公司前執行長林祖儀遭起訴

沃草有限公司前執行長林祖儀在職期間，涉嫌侵占沃草公司公款約2106萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯嫌刑法之業務侵占及背信...

林宜瑾涉詐助理費手法曝光！ 檢方再傳她釐清案情

民進黨台南市立委林宜瑾涉詐領助理費案，檢方依貪汙、偽造文書等罪嫌讓林100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主...

傳助理費坦承犯行 林宜瑾手機不通…服務處這樣回應

立委林宜瑾涉詐領助理費案，檢方上周三諭令100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主任遭聲押禁見獲准，據指出，昨...

影／醉男西門町揮舞菜刀…路人嚇壞報警 他落網稱發洩

65歲林姓男子昨天晚上近6點，在西門町真善美廣場前揮舞菜刀，民眾看到嚇壞報警，警方趕抵，一度不清楚目標人物在哪，所幸現場...

警扮女網友、同志騙線上查毒績效68次 送懲戒因這原因免議

新北市警海山分局陳姓前警員2018年到2019年間，透過手機交友軟體約網友帶毒品碰面，再藉機盤查、抓毒，騙取68次「線上...

新竹市百坪房地不用千萬 執行署新竹分署9月3日開賣

法務部行政執行署新竹分署將於9月3日舉辦「123聯合拍賣日」，當天將推出許多動產及不動產拍賣物件，其中新竹市東香段86、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。