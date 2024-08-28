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傳助理費坦承犯行 林宜瑾手機不通…服務處這樣回應
立委林宜瑾涉詐領助理費案，檢方上周三諭令100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主任遭聲押禁見獲准，據指出，昨傳檢方再次傳喚林宜瑾，傳出林坦承犯行，林今手機關機，永康服務處人員中午則以「不清楚」、「要問委員本人」為由，未進一步回應。
林宜瑾上周三歷經6小時訊問後獲交保，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，當她戴口罩步出台南地檢署，媒體上前詢問是不是有委屈？她說「我坦坦蕩蕩、法律一定會還我清白」；再被追問是否認罪了？她隨即搭上車未再開口。檢方今則以基於偵查不公開，無法證實此事。
針對鏡周刊報導，林宜瑾涉案情節與前新竹市長高虹安一樣，在議員期間涉浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，然而，據指出，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，甚至願意繳回不法所得200萬多元，以爭取輕判或緩刑。
林宜瑾今早迄今手機持續轉接語音信箱，永康服務處今正常運作，記者中午去電詢問林下落，服務處人員起初稱不清楚，詢問媒體報導處理費上述情事，服務處人員中午則以「不清楚」、「要問委員本人」，未進一步回應。
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