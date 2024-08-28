涉侵占公款2106萬 沃草公司前執行長林祖儀遭起訴

沃草有限公司前執行長林祖儀在職期間，涉嫌侵占沃草公司公款約2106萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯嫌刑法之業務侵占及背信等罪起訴林祖儀，另依偽造文書等罪起訴吳姓前員工，考量吳女於偵查中坦承犯行，建請法院宣告緩刑。

檢方指出，林祖儀於2015年6月16日至2020年10月15日擔任沃草公司執行長，沃草公司未設置董事會，實質股東僅有「米迪企業有限公司」，林祖儀基於侵占犯意，陸續將沃草公司帳戶內的款項，匯款給好滴公司或他名下帳戶，好滴公司再開立不實發票給沃草公司，侵占約2106萬元。

檢方也查出，吳女於2020年9月的股東會議事錄上，偽造米迪公司代表人徐元春的簽名，不實記載徐有出席並同意授權林祖儀以沃草公司名義向銀行借款400萬元。