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警扮女網友、同志騙線上查毒績效68次 送懲戒因這原因免議

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警海山分局陳姓前警員2018年到2019年間，透過手機交友軟體約網友帶毒品碰面，再藉機盤查、抓毒，騙取68次「線上立破」行政獎勵。新北地院依偽造文書罪判陳2年徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元確定，新北市政府將他移送懲戒，懲戒法院第一審判降2級改敘；陳上訴，第二審以逾5年懲戒處分行使期間判免議。

陳原任職海山分局文聖派出所，現調桃園市警中壢分局。當時陳為了拿到行政獎勵，偽裝同志或女性網友，釣網友攜帶毒品到文聖派出所轄區見面，再通知時任線上勤務的員警到場埋伏守候，待網友抵達指定地點後，陳與到場員警再假藉網友行蹤可疑盤查，以此查毒、再以現行犯逮捕。

新北地方檢察署指揮新北市調處搜索，查扣相關物品後移送偵辦，陳犯了68罪，新北地院各處1年1月徒刑，應執行2年，緩刑5年，並支付公庫50萬元。陳今年4月8日繳完錢，但新北市警局、海山分局認為他違失情節重大，有移付懲戒必要。

陳向懲戒法院第一審表示，因案遭中央警察大學退學，並羈押77天，他反省自己「為何會在獄中？」，交保後停職期間參與志工活動，停職4個月復職後更珍惜警察工作得來不易。陳說，非常懊悔當初因「急功近利」追求績效而疏忽程序正義，現在在工作上更注重程序正義和執法者的公正性。

懲戒法院第一審認為陳身為警察，竟為謀取功獎，以不實理由登載於職務上所掌的公文書，影響警察機關公正形象，考量他犯後態度、違失行為次數、違反義務程度、所生損害等，判降2級改敘。

陳上訴，主張違失行為是自2018年3月13日至2019年4月10日止，自行為終了之日已逾5年，公務員懲戒法規定「應受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬懲戒法院之日止，已逾5年者，不得予以減少退休（職、伍）金、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒」，請求免議。

懲戒法院第二審認為，本案自2024年6月6日繫屬懲戒法院，明顯已超過5年，陳指摘原判決違背法令有理，因此廢棄原判決，判免議。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

懲戒法院。記者王宏舜／攝影
懲戒法院。記者王宏舜／攝影

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