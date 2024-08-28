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新竹市百坪房地不用千萬 執行署新竹分署9月3日開賣
法務部行政執行署新竹分署將於9月3日舉辦「123聯合拍賣日」，當天將推出許多動產及不動產拍賣物件，其中新竹市東香段86、87、120地號土地及地上建物，土地面積約1627平方公尺、建物約353平方公尺（約106.7坪），合併拍賣949.98萬元起；新竹縣關西鎮光明段119、119-1地號土地，面積約1261平方公尺，合併拍賣617萬元，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。
新竹分署指出，新竹市東香段86、87、120地號土地及地上建物，為某社區公共設施範圍，土地面積約492坪；地上建物包括警衛室、資源回收站、停車格等，建物面積約106.7坪。其他不動產部分，當日下午於新竹分署拍賣室，有位於新竹市舊社段、新竹縣芎林鄉、關西鎮、苗栗縣三義鄉、大湖鄉、苑裡鎮的土地，以及苗栗縣苑裡鎮之建物。
新竹分署說明，這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。
新竹分署表示，動產部分，當天上午於新竹市公有拖吊場，有2016年出廠的豐田汽車及2007年出廠的BMW。此外，於新竹分署拍賣室（新竹市民權路220號12樓），有太平洋電纜股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、大中鋼鐵股份有限公司以及竹企旅行社股份有限公司股份。
新竹分署提醒民眾，因場地限制，車輛、股票、不動產的拍賣時間地點不同，且其實際情況仍以各該案件之拍賣公告為準，如有興趣，請至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個拍賣物件的詳細狀況。
此外，另有頭份市之地下室（鄰近尚順購物中心）、苗栗縣苑裡鎮及後龍鎮之土地已進入特別變賣程序，有興趣的民眾可以向新竹分署具狀表示有應買意願。
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