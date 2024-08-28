林宜瑾涉詐助理費手法曝光！ 檢方再傳她釐清案情

民進黨台南市立委林宜瑾涉詐領助理費案，檢方依貪汙、偽造文書等罪嫌讓林100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主任則遭聲押禁見獲准後，據指出，昨傳檢方再次傳喚林宜瑾，藉此釐清案情，檢方則表示，基於偵查不公開，無法證實此事。

據指出，林宜瑾涉詐助理費案，早於4年多前台南市調處即接獲檢舉，經蒐證調查後，2020年台南地檢署立案偵辦，直至21日分赴立法院及台南永康立委服務處同步搜索，並關鍵帳冊等，檢調傳喚她和助理等15名嫌疑人到案，並徹夜偵訊到清晨天亮，依貪汙、偽造文書等罪嫌讓林100萬元交保，並限制出海、出境，永康服務處黃姓女主任遭裁押禁見。

林宜瑾歷經6小時訊問後獲交保，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，當她戴口罩步出台南地檢署，媒體上前詢問是不是有委屈？她說「我坦坦蕩蕩、法律一定會還我清白」；再被追問是否認罪了？她隨即搭上車未再開口。

據了解，林宜瑾涉案情節與前新竹市長高虹安一樣，在議員期間涉浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，然而，據指出，傳出她恐怕是從拒認罪到改變訴訟策略，甚至願意繳回不法所得200萬多元，以爭取輕判或緩刑。

檢調查出，林宜瑾犯案模式，與7月底遭台北地院依貪汙罪判刑7年4月的前新竹市長高虹安相同，都是先將助理費報滿，再由領到薪水的助理每月回捐5000至9000元不等金額當成事務費，用在服務處及辦公室的日常開支。而遭裁押黃姓主任的角色類似高虹安案的行政主任負責管帳，

雖有相關具體事證，但黃否認造假，法院裁押禁見。