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沒存款不怕？欠稅及罰鍰23萬 漁船被查封立馬繳清
賴姓男子滯納牌照稅、勞健保費用及交通違規罰鍰共23萬多元，行政執行官發現他名下無存款，但有1艘拖網漁船，加以查封，賴男才到行政執行署宜蘭分署基隆執行官辦公室繳清，保住漁船。
宜蘭分署表示，住在新北市萬里區的賴姓男子，滯納勞健保費用、牌照稅及交通違規罰鍰，去年12月18日起各移送機關陸續移送宜蘭分署執行。
宜蘭分署收案後，對賴男核發扣押存款執行命令，但清查發現他的銀行帳戶，並無任何存款可供執行。行政執行官不放棄追繳，積極調查賴男財產狀況，發現他有1艘設籍萬里漁港的單拖網漁船，本月中旬發函查封這艘漁船，並前往萬里漁港現場執行查封程序。
賴男不想漁船被查封，當場表示會盡速籌款繳清欠款，並在日前到宜蘭分署基隆執行官辦公室繳款，全案順利結案。
宜蘭分署表示，雇主應準時繳交依法應為勞工負擔的勞保、健保及勞工退休金費用，確保勞工基本權益，否則將遭主管機關依法移送各執行分署執行。面對執行公文，當事人應妥善處理，無力一次繳清全部費用，可聯絡行政執行分署辦理分期繳納，否則遭執行分署執行車輛、存款、不動產、船舶將得不償失。
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