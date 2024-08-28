FBI情資…「創世紀市場」網站非法販售個資 檢今起訴3買家

美國網站「創世紀市場」非法販售國人個資，檢調查出，男子林逸松、陳韋志及虞修志等人，涉嫌從該網站買個資，經搜索約談後，林遭聲押禁見至今。台北地檢署今偵結，依涉犯個人資料保護法等罪，起訴3人。

去年4月，法務部調查局接獲美國聯邦調查局（FBI）情資指出，美國的創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，註冊用戶透過網路匿蹤技術隱匿真實身分，並使用虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點。

檢調比對調查發現，林逸松、陳韋志及虞修志涉於2020年至2021年間，使用邀請碼申辦創世紀市場網站帳號，轉入虛擬貨幣購買10個至20多個不等的「權限蒐集資料庫機器人」，登入政府機關、學校、購物平台及網展平台瀏覽資訊。

此外，2022年至2023年間，虞修志另以不詳方式取得3名民眾的身分證電子檔，再以60顆泰達幣為代價，透過Telegram委請中國大陸籍人士變造3人身分證資料，涉犯戶籍法之變造國民身分證罪嫌。

檢調於今年4月及7月執行搜索，查扣相關主機及電磁紀錄等證物，約談林逸松等3人到案。檢察官訊後認定，林逸松犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，虞志修、陳韋志各以2萬、20萬交保。

檢方認定，林逸松、陳韋志及虞修志所為，涉犯個人資料保護法之非公務機關無故蒐集、處理、利用個人資料及刑法之入侵他人電腦、無故取得他人電腦之電磁紀錄罪嫌，因林逸松等3人無故取得、入侵之電腦系統包含公務機關的系統帳號及密碼，依法加重其刑。