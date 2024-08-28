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1個門號狂傳486萬詐騙簡訊…亞太電信挨罰450萬元 打官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

亞太電信因未落實用戶身分查核，導致門號被假投資詐騙利用，國家通訊傳播委員會（NCC）去年合計裁罰共450萬元，這也是NCC首度裁罰電信業者這麼高的罰款；亞太電信不服處分提行政訴訟，期間因與遠傳電信合併，改由遠傳電信承受訴訟，台北高等行政法院判決遠傳電信敗訴，可上訴。

NCC 2022年6月20日接獲刑事局通知，警方追查假投資詐騙簡訊話務來源，發現部分來自於亞太電信的簡訊服務；NCC事後行政檢查，發現亞太電信3項違規事實，其一「企業便利簡訊服務」案，亞太電信受理用戶申辦並代為發送簡訊，但未查核用戶身分，即代發簡訊提供電信服務，裁處150萬元，並應於1個月內提交改正報告。

其二為亞太電信受理「全方位管理投顧企業社」申辦企業大量簡訊門號，對方主要服務是將門號轉售給股市經理人行銷推廣，而非自用，卻未依規定對該實際使用門號者實施雙證身分查核，裁處250萬元，並應於1個月內提交改正報告；刑事局也發現門號被使用於發送投資詐騙簡訊，導致致多人受害、民眾財產損失慘重。

其三，亞太電信受理境外公司「Starlink Media Co. Ltd.」申辦大量簡訊服務門號，公司沒有派員到亞太電信公司活門市實地申請，亞太也沒有派員到境外實地查核，只透過網路線上方式辦理，也未確實核對該企業用戶身分證明文件正本，裁處50萬元，並應於1個月內提交改正報告。

亞太電信不服而提行政訴訟救濟，認為公司對於不肖業者申請門號從事犯罪違法行為，公司第一時間已將不法門號和其他申請門號停話，並配合檢調凍結近千萬元款項，降低被害者損害，而NCC處分違反比例原則、適用法規有違誤，或有重複處分的違法之處，請求法院撤銷3項處分。

北高行指出，隨電信通訊科技發展，以電信通訊實施的犯罪行為大量發生，尤其是詐欺犯罪，各國也莫不戮力偵辦防止詐騙，從源頭攔阻炸變訊息藉由電信傳播，而攔阻詐騙訊息就需要公私協力。

北高行認為，亞太電信經營企業便利簡訊、企業大量簡訊服務，確實有未依核准的營運計畫實施，也沒有確實核對、登錄用戶資料；全方位企業社案中，企業社設立2周後就開始陸續申辦155個門號，其中被警政署通報而停話的有69個，發送簡訊最少的有3萬則，最多有486萬則，可見亞太電信沒有建立有效查核門號轉租、轉讓、核對第三人身分的機制。

判決指出，因亞太電信辦理企業簡訊服務等確實有違失，NCC分別裁罰150、250、50萬元，法律適用和罰鍰裁量均沒有違誤，判決承受訴訟的遠傳電信敗訴。

詐騙簡訊示意圖。圖／聯合報系資料照片
詐騙簡訊示意圖。圖／聯合報系資料照片

NCC 詐騙 門號

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