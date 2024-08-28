宜城墓園發行違法認購憑證 靈骨塔詐騙390人得手2千多萬！今偵結

新北市淡水區私立宜城墓園負責人張忠恕，涉嫌長年發行違法的納骨塔及功德牌位「認購憑證」產品，透過經銷商低價出售給靈骨塔詐騙集團，詐騙全國390名被害人，不法所得2354萬8千元，士林地檢署今首波偵結，痛斥認購憑證就是被害人傾家蕩產的源頭，依詐欺罪嫌起訴張忠恕，建請從重量刑。

士檢指出，此案被害人遍及全國各地及外島，經比對5千多人資料，指揮全台21縣市警局刑大、29個分局同步約談被害人，目前統計至少有390人受害，檢方追查，張忠恕在18年前起，斥資近億元接手宜城墓園後，明知僅有「得火化土葬殯葬設施許可」，卻因土葬位置有限，擅自經營、設置違反納骨塔及功德牌位等殯葬設施，始終沒有取得政府許可。

檢方指出，張忠恕為加速回本獲利，從2008年起銷售未經許可的納骨塔及功德牌位等殯葬設施，沒有成本的印製「認購憑證」，再將每張憑證以2千元低價出售給經銷商，經銷商在低價出售給靈骨塔詐騙集團，任由詐團持有認購憑證，取信已持有其他塔位，或未上市股票的被害人。

靈骨塔詐騙集團用各種收購等話術，詐騙被害人高價加購，或轉換宜城墓園納骨塔位及功德牌位後，由經銷商以牌告價約10分之1低價，單價約萬餘元不等，向張忠恕購買下違法的納骨塔位及功德牌位，再出售給詐圖轉交被害人。

重大金融犯罪專組陳彥章主任檢察官帶領劉畊甫檢察官深入追查約一年，發現靈骨塔詐團多年來以宜城墓園發行的認購憑證，牟取暴利，事後屢以「交易糾紛」規避刑事責任獲不起訴處分，張忠恕涉長年透過經銷商，對外銷售未經許可設置的納骨塔及功德牌位，給靈骨塔詐騙集團行騙，就是詐騙案源頭，今天偵查終結，依詐欺罪嫌起訴張忠恕。

檢方指出，骨灰位及功德牌位成本僅約5000元及2500元，張忠恕趁機出脫回本獲利，惡性甚鉅，今首波起訴出售給390名被害人，合計2787張認購憑證、1037個骨灰位、610個功德位，估算獲利2354萬8000元，檢方已扣張的存款新台幣585萬餘元，及宜城墓園公司股份28萬股（每股10元計算共為280萬元），其餘1489萬4993元，建請沒收或追徵其價額。