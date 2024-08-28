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改裝車瞎趴上路 台南監警環稽查4小時舉發22件違規
台南公園路段為市區主要幹道，深夜時段常有改裝排氣管的噪音車「催油門」耍帥擾民，或將燈光改成「七彩霓虹燈」瞎趴上路，台南市警五分局昨晚偕同環保局、監理站在公園國小周邊道路聯合稽查，短短4小時，共計舉發22部車輛違規。
警方指出，昨晚在公園國小周邊道路執行監、警、環聯合稽查，針對車輛燈光、引擎、車身及排氣管違規改裝，或未依規定申請檢驗等違規事項執行稽查取締。
據統計，五分局共計攔查車輛56部，取締頭燈違規改裝16件、其他車體及方向燈等改裝6件。同時也協助環保局攔查檢驗噪音車輛計7部，其中1部當場檢測噪音超標。
警方表示，為了有效解決並管理改裝排氣管產生噪音問題，去年底交通部修訂「道路交通安全規則」要求使用中車輛如有變更排氣管，應經各地環保局噪音檢驗合格後至監理單位辦理變更登記，以達到源頭管理目的，今年元旦至12月31日為新制的緩衝期，期間如未辦理掛號登錄作業且經攔查，檢驗不合格者仍會依依噪音管法第26條處1800元至3600元罰鍰及限期改善。
分局長洪宏榮說，除了與市府公部門聯手稽查，為了展現警察協助取締噪音車決心，平日即要求員警主動攔查疑似噪音車通報環保局召回檢驗，今年迄今已主動通報245件，或請民眾蒐證至環保署網站檢舉，齊心打擊噪音車，還給居民一個安全與安寧的生活環境。
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