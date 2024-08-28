鄭天財涉收賄200萬交保 今晨辦保不發一語

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委鄭天財於2020年2023年間，涉嫌給予廠商辦公室特助頭銜，收受廠商百萬賄款，替業者協調事務。台北地檢署昨指揮檢察事務官及調查局北機站搜索5處，以被告身分偵訊鄭天財，訊後依涉犯貪汙治罪條例，諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。

檢方從昨天上午9點30分開始訊問鄭天財，直到晚間10點50分諭知鄭天財200萬交保，訊問約12小時。鄭天財人馬花費約兩個多小時籌措保釋金，兩名男子約於今凌晨12點至北檢辦保後，鄭天財與同行人員快步離開北檢，鄭天財低頭神色落寞，兩名男子在側試圖用紙袋遮掩鄭天財，三人搭上計程車，面對媒體詢問，鄭天財不發一語。

檢調於本月21日已搜索18處，訊問鄭天財實質辦公室助理及廠商特助共9人，全部請回。

全案源於，鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉嫌以白手套身分，牽線內政部營建署組長張之明向廠商收賄，涉貪7500多萬元，去年8月間遭起訴。

檢方從扣案證物查出，2020年2023年間，有數間廠商業者，透過張騰龍引介結識鄭天財，每個月給予鄭天財數十萬元，以換取掛名「鄭天財辦公室特助」的頭銜，當業者往後生意上遇到困難時，鄭天財就會透過發函協調會及質詢等途徑，替業者解決問題。

據了解，涉案掛名鄭天財辦公室特助的業者種類廣泛，從綠能產業至傳統產業都包括其中，鄭天財協助至少5間廠商協調事宜。

檢調27日兵分5路搜索，將鄭天財從住居所帶回偵訊，複訊後，諭知鄭天財200萬元交保、限制出境出海，全案朝涉嫌貪汙治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪等罪方向偵辦。

國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。今天凌晨鄭天財與同行人員快步離開北檢，鄭低頭神色落寞，不發一語，兩名男子在側試圖用紙袋遮掩鄭天財。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。今天凌晨鄭天財與同行人員快步離開北檢，鄭低頭神色落寞，不發一語，兩名男子在側試圖用紙袋遮掩鄭天財。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財涉嫌收賄，台北地檢署昨天搜索偵訊鄭，訊後諭知鄭200萬交保，限出境出海。今天凌晨12點，兩名男子用紙袋裝著保釋金至北檢替鄭辦保。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財涉嫌收賄，台北地檢署昨天搜索偵訊鄭，訊後諭知鄭200萬交保，限出境出海。今天凌晨12點，兩名男子用紙袋裝著保釋金至北檢替鄭辦保。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。今天凌晨鄭天財與同行人員快步離開北檢，鄭低頭神色落寞，不發一語，兩名男子在側試圖用紙袋遮掩鄭天財。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財（中）涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索約談。檢方訊後諭知鄭天財200萬交保，限出境出海。今天凌晨鄭天財與同行人員快步離開北檢，鄭低頭神色落寞，不發一語，兩名男子在側試圖用紙袋遮掩鄭天財。記者曾原信／攝影

貪汙 辦公室

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