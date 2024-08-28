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老鼠會式拉連署 周典論判4年
屏東縣議長周典論遭控去年交付五百萬元給潮州鎮長周品全，以每份五百元對價為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，並明示老鼠會方式拉人連署，屏東地方法院昨天以違反總統副總統選舉罷免法交付賄賂連署罪，將周典論判刑四年，併科罰金五百萬元、褫奪公權六年，可上訴。
合議庭指出，當時郭台銘無選舉造勢的需求，周典論仍交付五百萬元給周品全等人運用，足認定交付的金錢並非單純用以支付連署的人事、行政費，而是用來「收購」連署書。
周典論對判決結果表示遺憾，他說，檢調將工作費當成購買連署書的費用來辦，且偵辦過程竟出現「上面指示」等對話內容，也讓偵辦意圖備受質疑；但他深信台灣的司法仍是公平、公正，將委請律師上訴捍衛清白，相信司法最後一定能還給他公道。
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