抓盜版賺和解金 林義傑判10月

改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，涉與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」找影視公司授權抓盜版，再提告上千件訴訟索求和解金，獲利九十萬元，被控違反律師法、刑法包攬訴訟罪；台北地方法院昨依二罪各判林有期徒刑五月、六月，訂應執行刑有期徒刑十月，得易科罰金卅萬元。可上訴。

林義傑成立真相智財顧問公司，二○二一年取得二家知名影視公司三個月取締盜版專屬授權，約定將二成和解金分潤給影視公司。

檢方指控，林義傑與三名律師、一名會計師合作，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路ＩＰ，再由律師事務所遞狀，在全國各地提告，逼網友支付和解金。

林義傑等人在半年間提起訴訟超過上千件，其中特定四部影片提告上千網友ＩＰ，濫訴的行為已造成檢警辦案癱瘓，有的檢察官將案件移轉管轄至其他地檢署，還被林的律師檢舉違法移轉管轄權。

檢方調查，林義傑提告案件僅廿多件成案，絕大多數不起訴，林義傑律師出面與網友洽談和解金，每案索求三至五萬元不等，言明律師可抽佣二成，估計林義傑等人共獲利九十餘萬元。